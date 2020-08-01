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Teknoloji
Haber Giriş: 01.08.2020 - 08:32,Son Güncelleme:

Huawei TalkBand B6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei TalkBand B6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, hem akıllı bileklik hem de Bluetooth kulaklık olan yeni ürünü Huawei TalkBand B6'yı duyurdu. İşte cihazın öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Telefonlarıyla olduğu kadar akıllı saat ve akıllı bileklikleriyle de tanınan Huawei, yeni bir ürününü ortaya koydu. Ancak bu ürün 'hibrid' yapısıyla dikkat çekiyor; zira cihaz aslında hem bir akıllı bileklik hem de Bluetooth kulaklık olma özelliğine sahip. Peki ama nasıl?

Huawei TalkBand B5'in daha gelişmiş bir sürümü olan Huawei TalkBand B6, 326 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekran kullanıyor ve aynı zamanda uyarlanabilir parlaklık kontrolüne de sahip 1.53 inç'lik kavisli AMOLED ekranla geliyor.

Huawei TalkBand B6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Huawei'nin geliştirdiği Kirin A1 işlemciden gücünü alan ürün, Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor. Huawei TalkBand B6 ile kullanıcılar kalp atış hızını anbean görebileceği gibi, aynı zamanda uyku kalitesini ölçebiliyor ya da stres seviyesini takip edebiliyor.

Kandaki oksijen miktarını da ölçebilen ürün, kadınlar için de adet döngüsü takibini mümkün kılıyor. 9 farklı spor modunu destekleyen Huawei TalkBand B6, 8 saat konuşma süresi sunuyor.

Huawei TalkBand B6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei TalkBand B6, bağlı olduğu akıllı telefonların kamerasını uzaktan kontrol edebilirken, aynı anda iki cihaza da bağlanabiliyor.

Ürün, 6 Ağustos'ta 143 dolarlık fiyat etiketiyle satışta olacak. Huawei TalkBand B6'ın beş farklı renkli kasası olacak: Obsidyen Siyahı, Mercan Kırmızısı, Titanyum Gümüş Grisi, Kamelya Kahvesi ve Mocha Kahvesi...

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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