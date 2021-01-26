Huawei Sound ön satışa sunuldu

Yeni nesil ürün, Devialet'in 4 inç 40W woofer ve birlikte çalışan üç adet tam aralıklı 5W hoparlörü bulunuyor ve dört hoparlörlü akustik tasarıma sahip. Sade görünümüne rağmen, iki pasif radyatörün geri dalga titreşimlerine karşı koymak için birbirini güçlendirdiği Devialet'in Push-Push konfigürasyonu ile güç üretiyor. Huawei'nin iddiasına göre bu teknoloji, diyaframların yankılanmalarından kaynaklanan distorsiyonu önemli ölçüde azaltıyor ve 90 dB'ye kadar yüksek ses ayarlarında kararlılık sağlayarak distorsiyonsuz ses üretiyor.

Ürün, alanı büyük bir konser salonunda olduğu gibi 360 derece surround ses ile doldurabilen Devialet SPACE Teknolojisi ile tamamlanan, eşit aralıklı (120 derecelik açılarda) üç tam aralıklı tweeter içeriyor.

SPACE, özel bir algoritma aracılığıyla giriş sinyalini doğrudan sese, yansıyan sese ve ortam gürültüsüne ayırıyor. Üç farklı yönelimli hoparlör dinleyicinin konumuna bağlı olarak tek bir cihazdan çevresel ses efektleri yaratıyor.



Devialet SPACE Soundstage, Vocals, Hi-Fi ve Bass gibi ayarların Huawei AI Life uygulaması üzerinden yapılandırılması da mümkün.

Ürün; Bluetooth (LDAC), UPnP ve 3,5 mm AUX bağlantıları dahil olmak üzere çeşitli bağlantı özellikleriyle donatıldı. Huawei Sound, kullanıcının telefonu hoparlör gövdesine hafifçe vurarak hoparlöre telefon sesini yönlendirebildiği bir “aktarım için dokun” özelliğini içeriyor. LDAC da ayrıca desteklenir, bu da 990 kbps'ye (teorik değer) kadar yüksek tanımlı Bluetooth aktarımına izin verirken, standart Bluetooth altında üç katına çıkıyor.

Gövdenin alt kısmı, serbest ses iletiminin yanı sıra toz sızmasına ve su sıçramalarına karşı koruma sağlamak için parlak bir fiber ızgara bezle kapatılıyor.

Ürün, SuperCharge şarj adaptörü ile birlikte 2.499 TL'ye ön satışa sunuldu.