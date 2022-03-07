Huawei Sound Joy incelemesi

Günümüzde bir ihtiyaç halini alan kablosuz hoparlörler pek çok farklı formda karşımıza çıkıyor. Huawei’nin geliştirdiği ve bu hoş tasarıma sahip Sound Joy ürünü ise alanında oldukça iddialı bir ürün olacağa benziyor.



Ses kalitesi oldukça iyi. Devialet ile birlikte tasarlanan bu yeni nesil taşınabilir hoparlör, boyundan büyük performans gösteriyor. Cihazın sağında ve solunda iki adet pasif radyatör mevcut ve işlerini iyi yapıyorlar. Bas performansı da oldukça iyi ve ses en yüksek seviyedeyken de seste herhangi bir dağılma meydana gelmiyor.73 mm genişliğinde ve kalınlığında, aynı zamanda 202 mm yüksekliğinde olan Sound Joy, 680 gram ağırlığında. 550ml bir su şişesiyle aynı ebatlarda. Çantanıza atıp her yere rahatça taşıyabileceğiniz bir ürün. Hem hafif, hem de boyutları itibariyle de çantanıza rahatça sığacak bir hoparlör.Hoparlörün üzerinde büyükçe + ve – tuşlarını görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu tuşlar üzerinden sesi açıp kapatabiliyoruz. Oldukça pratik. Bir de Güç tuşu ile birlikte bir tuş dizilimi de dikkatimizi çekiyor. Onlara da yakından bakalım.Güç tuşunun hemen altında yer alan mikrofon tuşu, bizim konferanslara, görüşmelere katıldığımızda sesimizi iletmemizi sağlıyor. Cihazın üzerinde dahili üç mikrofon mevcut. Hoparlörün duruş şekline göre de farklı mikrofonlar devreye giriyor ve sesiniz her senaryoda en iyi şekilde karşı tarafa iletiliyor.Mikrofon tuşunun altında durdur/başlat butonu, onun altında da eşleştirme tuşumuz bulunuyor. En alttaki tuş da bir başka Sound Joy alırsanız ikisini eşleştirip stereo hoparlör olarak kullanmanızı sağlıyor. Ya da iki hoparlörü birlikte ya da sırayla sallayarak da birbirlerine eşleştirebilirsiniz.

Bu tuşların altında da cihazı aynı zamanda şarj ettiğimiz Type-C girişi mevcut. İçerisindeki 8800 mAh kapasiteli batarya sayesinde toplamda 26 saate varan bir pil ömrü söz konusu. Sound Joy, aynı zamanda 40W’a kadar hızlı şarj desteğine de sahip ve 10 dakika şarj edildiğinde 1 saatlik kullanım sunabiliyor.



Huawei Sound Joy , siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renkte modele sahip. Renk tarafında daha fazla seçenek sunulsa daha iyi olabilirmiş. Bu tip ürünlerde kesinlikle renk yelpazesinin daha geniş olması gerektiğini düşünüyorum. Ama mevcut renkler de gayet güzel.

Bu cihazı ister dikey ister yatay şekilde kullanabilirsiniz. Hoparlörün üst kısmındaki LED ışıklar da dikkat çekiyor. Müzikle senkron bir şekilde renklerin hareket ettiğini görmek oldukça güzel ve göze hoş geldiğini söyleyebiliriz.



Sound Joy’un üzerinde Huawei Share logosu da bulunuyor. Telefonumuzda müzik dinlerken sesi doğrudan hoparlöre vermek istediğimizde bu logoya temas ettirmemiz yeterli. Böylece ses telefondan hoparlöre taşınmış oluyor. Oldukça pratik bir çözüm olmuş.

Ürünün gövdesi kumaşla kaplı. Bu ultra hassas kumaş gövde, hoparlörü dayanıklı kılıyor, diğer yandan sese de engel olmayan şeffaf bir yapısı sayesinde ses performansını da etkilemiyor. Dayanıklılıktan bahsetmişken IP67 sertifikasının da bu üründe bulunduğunu söylemek gerekiyor. Toza karşı dayanıklı olmasının yanı sıra 1 metre derinlikte suya 30 dakikaya kadar dayanabiliyor ve Sound Joy’u havuzda kullanırken endişe etmeye gerek kalmıyor.



Sound Joy’u yatay ve dikey şekilde kullanabildiğimiz gibi bir yere asarak da kullanmak mümkün. Bunu yapabilmek için ürünün üzerine kullanışlı bir kayış monte edilmiş.

Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanan Sound Joy’u cihazlarınızla bağlamak oldukça kolay. HarmonyOS yüklü Huawei telefon, tablet ve Huawei dizüstü bilgisayarlar, hoparlörü otomatik olarak keşfederken ve bağlantı sekmesini aktif hale getiriyor. Böylece kullanım kolaylığı sunulmuş oluyor.



Son olarak uygulamadan Sound Joy’un ayarlarını nasıl yapıyoruz ona bakalım. AI Life uygulaması üzerinden hoparlöre bağlandıktan sonra burada hoparlörün güncellemelerini yapabildiğiniz gibi, ses seviyesini ayarlayabiliyor, batarya ömrünü görebiliyor, ses efekti ve bas gibi ayarlara ulaşarak kendinize en uygun şekilde Sound Joy’u kullanabilirsiniz.Sonuç itibariyle Huawei Sound Joy, tasarımı ve ses kalitesiyle müzik keyfini yanında taşımak isteyen herkese hitap eden kullanışlı bir kablosuz hoparlör olmuş.







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