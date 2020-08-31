Huawei Share özelliği nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor?

Evden çalışırken ve telefonunuzla bilgisayarınız arasında dosya veya fotoğraf aktarmak istediğinizde cihazlar arasında bağlantı kurmak için bir kabloya ihtiyacımız var. Çoğumuz bilgisayar, tablet, hoparlör ve cep telefonu gibi birden çok cihaza sahibiz, ancak telefondaki içeriği hoparlöre veya TV'ye aktarmak istediğimizde nereden başlayacağımızı bilmiyoruz.

Cihazlar arasındaki donanım engelleri, tüketici deneyimini büyük ölçüde etkiler. Tüketiciler gittikçe daha fazla akıllı cihaz kullanıyor, cihazlar arası akıllı bağlantı deneyimine her geçen gün daha da fazla ihtiyaç duyuyorlar. Bu kapsamda Huawei Share geliştirildi.

Huawei Share, telefonlar ve diğer akıllı cihazlar arasında dosya aktarımı, ses paylaşımı ve ağ bağlantısı paylaşımını mümkün kılıyor. Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları düzenlemek için bilgisayarınıza aktarmanız gerektiğinde, bağlamak için NFC özellikli telefonunuzu PC'nin sağ alt köşesindeki "Huawei Share" etiketine dokurdurmanız gerekiyor.

Telefonunuz, Kirin 980 işlemcisi ve üzerine sahip ve EMUI 10.0 veya sonraki sürümleri çalıştırıyorsa, Huawei Share tarafından sağlanan Çok Ekranlı İş Birliği özelliği de kullanılabiliyor. Bu özellik ile PC, tablet ve akıllı telefon arasında dosya aktarımı sağlanırken, aynı zamanda dizüstü bilgisayarın klavyesi ve faresini telefonun çevre birimleri olarak hizmet etmesini mümkün kılıyor. Örneğin, tek bir dokunuşla mesajlar cihazlar arasında aktarılabiliyor. Telefona, PC'nize veya tabletinize dokunduğunuzda, telefon arayüzü PC'de görüntülenirken telefonunuzdaki bir uygulamayı açabilir veya bir belgeyi telefonunuzdan bilgisayarınıza fare ile sürükleyebilirsiniz. Ayrıca düzenlemek için telefon hafızasındaki belgeye çift tıklayabilirsiniz.

Çoklu Ekran İş Birliği internet kullanmıyor, bunun yerine Bluetooth, NFC ve QR kod gibi çeşitli yöntemlerle bilgisayar - telefon veya tablet - telefon arasında ilk bağlantı oluşturuluyor. Bağlandıktan sonra telefonunuz, bilgisayar veya tabletinizde küçük bir pencere olarak görünür. Bu pencere tıpkı telefonunuz gibi görünür ve çalışır. Tabletinizdeki sanal telefonda ekranı sola hızlıca kaydırırsanız, gerçek telefonunuzda da sola hızlıca kaydırılır.



