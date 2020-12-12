Huawei Petal Search neler yapabiliyor?

Huawei Petal Search, uygulamaları önerirken en iyi sonuçları getirmek için kullanıcının konumunu belirliyor ve kurulu olmayan uygulamaları indirme konusunda rehberlik ediyor. Huawei Petal Search, haberler, videolar, resimler, alışveriş, uçuşlar ve yerel işletmeler dahil olmak üzere 20'den fazla kategoride arama yetenekleri sunuyor.

Platform, aynı zamanda ihtiyaç duyulan tüm soruları yanıtlayan bir görsel arama aracı olarak da hizmet veriyor. Örneğin, kullanıcı beğendiği bir sandalyeyi veya televizyonu görmesi durumunda fotoğrafını çekip online mağazalarda fiyatını kontrol edebiliyor. Huawei Petal Search, hayvanları ve bitki türlerinin fotoğraflarını tanıyarak bilgi buluyor.



Platform, verilerin işlenmesinde daha fazla güvenilirlik sağlayan genel Avrupa veri koruma yönetmeliğine (GDPR) uygunluk için Avrupa Gizlilik Mührü sertifikasına sahip.



TÜRKİYE'YE YENİ YÖNETİCİ



Diğer yandan Huawei Türkiye ekibinde önemli bir değişim yaşandı. Şirketin Türkiye Genel Müdürü olarak Jing Li'nin atandığı duyuruldu. Huawei Türkiye Genel Müdürlüğü görevini Jing Li'ye devreden Xichu Zhao, önümüzdeki dönemde şirketin Çin'in Jiangsu eyaletindeki operasyonlarından sorumlu genel müdürü olarak görev alacak.



