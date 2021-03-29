Huawei, PC sektöründe yüzde 715,69 oranında büyüdü

Pandemi hala devam ederken, geleneksel PC'ler bir kez daha talep gören ürünler haline geldi. Canalys araştırmalarına göre, küresel bilgisayar pazarı 2021'de yüzde 8 büyüyecek ve dizüstü bilgisayarlar bu büyümenin arkasındaki temel itici güç olmaya devam edecek.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, “Geçtiğimiz beş yıl hem büyük hem de küçük başarılarla ve bizi daha da iyi tüm senaryo çözümlerini aramaya iten sayısız zorlukla geçti. Ayrıca, akıllı telefonlar ve PC'ler arasındaki sınırları aşmanın olanağını da getirdi ve böylece tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel şekilde uyarlanmış ve hatta bazen beklentilerini aşan çözümler sağladı. Huawei'nin bilgisayar endüstrisindeki ticari varlığının beşinci yıldönümü bizim için özel bir an. Bir yandan pazar payındaki dikkat çekici artıştan gurur duyuyoruz. Öte yandan, geleceğe iyimser bakıyoruz ve MateBook Serisi ile ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.



Parmak ucunda tüm senaryo deneyimi

Cihazlar arası iş birliği göz önüne alındığında Huawei, akıllı telefonlar, PC'ler ve tabletler arasındaki sınırları ortadan kaldırdı. Şirket, çok çeşitli kullanıcı senaryolarına hitap etmek için daha fazla özellik sunmaya, performans ve görüntüleme teknolojilerine odaklanmaya devam etti. Ekosistem perspektifinden bakıldığında Huawei, Windows işletim sistemi ile mobil deneyimleri entegre eden bir ekosistem sunarken, tüketicinin PC'lerdeki deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Ürünler açısından Huawei, verimliliği artırmak ve akıllı bir deneyim sunmak için tasarlanmış ürünler geliştirerek akıllı üretkenlik senaryolarına odaklanıyor.