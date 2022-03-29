Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pocket incelemesi

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Huawei P serisi telefonların pek çoğunu kullanma şansım oldu. Bu nedenle P50 serisi telefonları uzun bir süredir merakla bekliyordum. Ve P50 Pro nihayet elime ulaştı. Özellikle kamera performansı söz konusu olduğunda açık ara önde olan bu telefon, sadece kamera tarafında değil, tasarım ve diğer donanım özellikleriyle de kullanıcıların ilgisini çekecek pek çok özelliğe sahip.



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Önce tasarımına bakalım. 8.5 mm inceliğinde ve 195 gram ağırlığındaki telefon, kavisli bir ekrana sahip. Ön kamera tepe ortada ekrana gömülü olarak dikkat çekerken, asıl dikkat çeken taraf cihazın arka yüzünde kendini gösteriyor. 4’lü kamera kurulumu özel bir tasarımla karşımıza getiren Huawei, bu çift matrisli kamera tasarımı ile birlikte oldukça şık bir telefon ortaya çıkarmış. Bu şık tasarım, aynı zamanda dayanıklılığıyla da tescillenmiş. IP68 toz ve suya dayanıklılık sertifikası da bu telefonda mevcut. Telefonda stereo ses desteğinin de bulunduğunu belirtelim.

6.6 inç büyüklüğünde kavisli OLED ekran kullanan ve 2700x1228 piksel ekran çözünürlüğü sunan P50 Pro, P3 geniş renk gamını ve 1.07 milyar rengi destekleyen True-Chroma ekrana sahip.



Aynı zamanda 300 Hz dokunmatik örnekleme ve 120 Hz ekran yenileme hızı da bir başka dikkat çeken nokta. Bu sayede ekran deneyimi gayet başarılı ve akıcı bir şekilde telefonu kullanabiliyoruz. Sayfa geçişleri, uygulamalardaki akıcılık gerçekten fark ediliyor. Ayrıca ekran yenileme hızını optimize etme imkanımız da var. Ekran ayarlarına girerek doğrudan 120 Hz yenileme hızını kullanabileceğimiz gibi, bu hızı 60 Hz ile sınırlı tutarak güç tasarrufu da yapabilirsiniz. Bu noktada seçim kullanıcıya bırakılmış.

Biyometrik güvenlik tarafında da yüz tanıma ve parmak izi sensörünü kullanabiliyoruz. Parmak izi tarayıcı, ekrana gömülü olarak geliyor ve her iki teknoloji de hızlı çalışıyor.



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P50 Pro, her yönüyle güçlü bir telefon. Adreno 660 GPU ile birlikte Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinin kullanıldığı P50 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Yani mobil oyunları ve tüm zorlayıcı uygulamaları akıcı bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz.

Bu telefonun en vurucu tarafı elbette kamerasında gizli. Arka yüzünde yer alan 4’lü kamera, farklı pek çok senaryoda kullanışlı özelliklere sahip. 50 MP True Chroma ana kamerasıyla dikkat çeken P50 Pro’da bu ana kameraya siyah-beyaz fotoğraflar için 40 MP True Chroma, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP telefoto kamera eşlik ediyor.



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Çekilen görüntüler oldukça detaylı ve ayrıntılara çok daha fazla hakimsiniz. Çünkü bu telefon, ışığı çok daha iyi şekilde yakalayabiliyor. 10 kanallı multi spektrum renk sensörüyle True Chroma ve XD Fusion Pro süper renk filtre sistemini birleştiren kamera grubu, yüzde 103 daha fazla ışık girişiyle görsellerde yüzde 10 daha fazla detay yakalıyor. Işığın yetersiz olduğu anlarda da bu farkı görebiliyorsunuz. Özellikle gece modunda çekim yaparken sonuçlara siz de şaşıracaksınız.

Aynı renk sistemi ön kamerada da mevcut. Burada 100 derecelik geniş açı mercekli 13 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılmış. İş görüşmeleri, toplantılar, yaratıcı selfie fotoğraflarla bu kamera da işinin hakkını fazlasıyla veriyor.



P50 Pro ile uzakları burnunuzun ucuna getirmek de çocuk oyuncağı. 64 MP periskop telefoto kamera, uzaktaki kareleri yakınlaştırırken HUAWEI XD Optikleri, bu yakınlaştırmayı başarılı bir şekilde yapıyor. 200x'e varan zoom menzili de oldukça dikkat çekici.

Ayrıca hareket halinde çekim yapmak da bu telefonla artık problem değil. Sarsıntı Önleyici ve Optik Görüntü Sabitleme teknolojileri sayesinde eller hareket ettiğinde ya da araç içinde çekim yaparken fotoğraflar kayıpsız bir şekilde yakalanabiliyor. P50 Pro, aynı zamanda 4K çekim de yapabiliyor.

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Gelelim batarya performansına. P50 Pro, 4360 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. Bu uzun ömürlü pil, aynı zamanda oldukça da hızlı şarj oluyor. Kutu içeriğinde de yer alan 66W şarj adaptörü ile birlikte kısa sürede şarj olabilirken, 50W kablosuz şarj desteğinin de sunuluyor olması önemli bir başka nokta.

P50 Pro’nun Türkiye’de satılan modelleri EMUI 12 işletim sistemi kurulu olarak geliyor. Görsel olarak da HarmonyOS’e fazlasıyla benzeyen bu yazılım, hem diğer Huawei cihazlarla verimli bir iletişimi mümkün kılıyor hem de sade ve kullanışlı arayüzüyle bu telefona yakışıyor. Örneğin Çoklu Ekran İş Birliği ile birlikte bilgisayarınızla kolayca telefonu birbiriyle konuşturabilir ve çalışmalarınızdan daha fazla verim alabilirsiniz.

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P50 Pro, ana hatlarıyla başarılı bulduğum bir telefon oldu. Uzun zamandır beklediğime değdiğini de söylemeden geçemeyeceğim.

Huawei P50 Pocket ile devam ediyoruz. Ekranı katlanabilen telefon tasarımı Huawei için yeni bir durum değil ve uzun zamandır bu özel tasarımda telefon modellerini geliştirmeyi sürdürüyor. P50 Pocket ise bu çalışmaların son meyvesi. Ekranı ortadan ikiye katlandığında oldukça küçük boyutlara iniyor ve ismi gibi minik ceplere kolayca sığıyor.



Diğer rakip telefonların aksine bu telefonun ekranı tastamam katlanıyor, arada boşluk dahi yok. Ekranı açtığınızda ise bombesiz düz bir ekranla karşılaşıyorsunuz ve ekranın kırılma noktası gözünüze hiç çarpmıyor.

7.2 mm inceliğinde ve 190 gram ağırlığında. 6.9 inç büyüklüğünde de kocaman bir OLED ekranımız var. Bu ekran, 2790x1188 piksel çözünürlük sunarken, P3 renk gamı destekli 1.07 milyar rengi ekrana yansıtabilmesi de bir başka öne çıkan özellik.

P50 Pocket’in ikinci bir ekranı daha bulunuyor. Kamera kurulumunun hemen altında yer alan bu özel 1.04 inç’lik minik OLED ekran, 340x340 piksel çözünürlüğünde görüntü sunuyor. 60 Hz ekran yenileme hızı sunulması sayesinde de ekran oldukça akıcı bir şekilde çalışıyor. Bu ekranla yapabileceklerinizin sınırını siz belirliyorsunuz.



Bu ekran bir yandan saat ve tarihi, uygun bir duvar kağıdı eşliğinde karşımıza getirirken çok daha fazlasını yapabiliyoruz. Bu ekrana özel kendi temamızı oluşturabiliyor ve renklendirebiliyoruz. Bu ekranı kişiselleştirebilmek için Ayarlar’a girip Başlangıç ekranı/Dış ekran ve duvar kağıdı kısmına dokunuyoruz. Sonrasında da Dış ekran’a giriyoruz ve buradan temayı dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz.

Bu ekran özelinde bize yardımcı olacak pek çok widget da yer alıyor. Yine Dış Ekran ayarının içindeyken Servis Araçları bölümüne girerek istediğimiz widget’ı bu minik ekrana taşıyabiliyoruz. Widget’lar arası geçişi de ekranda kaydırma işlemi yaparak gerçekleştiriyoruz. Bu sayede bir yandan telefonun ekranını açmadan fotoğraf çekebileceğiniz gibi, hava durumuna bakabiliyor veya takvime ulaşabiliyorsunuz.



Bu ekranla ilgili minik bir ekleme de yapayım. Güvenlik tarafında da içimiz rahat olabilir. Çünkü telefon katlandığında bu minik ekran da kilitleniyor ve siz müdahale etmeden ekran kilidi açılmıyor.

Biraz da kamera performansından konuşalım. P50 Pocket, özel matris tasarımı eşliğinde üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Yüzde 300 daha fazla ışığı alabilen ve böylece detayları ortaya çıkaran P50 Pocket, Huawei’nin üst düzey kamera donanımını kullanıyor. 40 MP True-Chroma ana kamera, 13 MP geniş açı ve 32 MP Ultra Spectrum kameralarından oluşan P50 Pro, 4K video kaydı yapabildiği gibi, Full HD 960 FPS ağır çekimi de mümkün hale getiriyor. Telefonun makro çekimleri oldukça başarılı ve makro çekime meraklıysanız çekilen görüntülerden memnun kalacaksınız.



EMUI 12 işletim sistemi altında çalışan P50 Pocket, hem sade hem de kullanışlı bir arayüze sahip. Süper Cihaz özelliği sayesinde diğer cihazlara kolayca bağlanabilirken, telefonunuzu Huawei bilgisayarınıza bağlayarak da dosyalarınıza kablosuz olarak erişebilirsiniz. Ayrıca uygulamaların en çok kullanılan fonksiyonlarına doğrudan erişim sunan Snippet da bu işletim sisteminin sağladığı kolaylıklardan sadece biri.40W hızlı şarj desteğine sahip 4000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan P50 Pocket, yaklaşık 1 saat gibi bir sürede tam şarj olabiliyor. Tam dolum yaptığınızda 16 saate kadar kayıtlı video oynatabilirken, 22 saate kadar da telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Maksimum bekleme süresi ise 472 saati buluyor.

8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızayla gelen telefonda toplam hafızayı da sonradan artırabiliyoruz.



P50 Pocket, aynı zamanda IP53 sertifikasına da sahip. Böylece su ve toza karşı da dayanıklı bir yapıda.

Sonuç itibariyle P50 Pocket, tam bir deneyim telefonu. Donanımı ve teknolojisiyle merak ve heyecan uyandıran yeni çağın akıllı telefonu…



HUAWEI'DEN ÇOK ÖZEL KAMPANYA



Ayrıca Huawei P50 serisi telefon modellerinden birini alacaklara Huawei'nin özel teklifleri de var. 30 Haziran 2022'ye kadar P50 serisi telefon modellerinden birine sahip olanlar AppGallery kuponu, 1 Yıllık BluTV üyeliği, Ekran Koruma Garantisi ve 3 Ay Ücretsiz 50 GB Cloud hizmeti dahil toplamda 5300 TL'ye varan ödüllere sahip olabiliyor.



Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-p50-pro/

https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-p50-pocket/







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