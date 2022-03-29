Huawei P50 Pro ve Huawei P50 Pocket incelemesi

Huawei P serisi telefonların pek çoğunu kullanma şansım oldu. Bu nedenle P50 serisi telefonları uzun bir süredir merakla bekliyordum. Ve P50 Pro nihayet elime ulaştı. Özellikle kamera performansı söz konusu olduğunda açık ara önde olan bu telefon, sadece kamera tarafında değil, tasarım ve diğer donanım özellikleriyle de kullanıcıların ilgisini çekecek pek çok özelliğe sahip.
6.6 inç büyüklüğünde kavisli OLED ekran kullanan ve 2700x1228 piksel ekran çözünürlüğü sunan P50 Pro, P3 geniş renk gamını ve 1.07 milyar rengi destekleyen True-Chroma ekrana sahip.
Biyometrik güvenlik tarafında da yüz tanıma ve parmak izi sensörünü kullanabiliyoruz. Parmak izi tarayıcı, ekrana gömülü olarak geliyor ve her iki teknoloji de hızlı çalışıyor.
Bu telefonun en vurucu tarafı elbette kamerasında gizli. Arka yüzünde yer alan 4’lü kamera, farklı pek çok senaryoda kullanışlı özelliklere sahip. 50 MP True Chroma ana kamerasıyla dikkat çeken P50 Pro’da bu ana kameraya siyah-beyaz fotoğraflar için 40 MP True Chroma, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 64 MP telefoto kamera eşlik ediyor.
Aynı renk sistemi ön kamerada da mevcut. Burada 100 derecelik geniş açı mercekli 13 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılmış. İş görüşmeleri, toplantılar, yaratıcı selfie fotoğraflarla bu kamera da işinin hakkını fazlasıyla veriyor.
Ayrıca hareket halinde çekim yapmak da bu telefonla artık problem değil. Sarsıntı Önleyici ve Optik Görüntü Sabitleme teknolojileri sayesinde eller hareket ettiğinde ya da araç içinde çekim yaparken fotoğraflar kayıpsız bir şekilde yakalanabiliyor. P50 Pro, aynı zamanda 4K çekim de yapabiliyor.
Gelelim batarya performansına. P50 Pro, 4360 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. Bu uzun ömürlü pil, aynı zamanda oldukça da hızlı şarj oluyor. Kutu içeriğinde de yer alan 66W şarj adaptörü ile birlikte kısa sürede şarj olabilirken, 50W kablosuz şarj desteğinin de sunuluyor olması önemli bir başka nokta.
P50 Pro’nun Türkiye’de satılan modelleri EMUI 12 işletim sistemi kurulu olarak geliyor. Görsel olarak da HarmonyOS’e fazlasıyla benzeyen bu yazılım, hem diğer Huawei cihazlarla verimli bir iletişimi mümkün kılıyor hem de sade ve kullanışlı arayüzüyle bu telefona yakışıyor. Örneğin Çoklu Ekran İş Birliği ile birlikte bilgisayarınızla kolayca telefonu birbiriyle konuşturabilir ve çalışmalarınızdan daha fazla verim alabilirsiniz.
P50 Pro, ana hatlarıyla başarılı bulduğum bir telefon oldu. Uzun zamandır beklediğime değdiğini de söylemeden geçemeyeceğim.
Huawei P50 Pocket ile devam ediyoruz. Ekranı katlanabilen telefon tasarımı Huawei için yeni bir durum değil ve uzun zamandır bu özel tasarımda telefon modellerini geliştirmeyi sürdürüyor. P50 Pocket ise bu çalışmaların son meyvesi. Ekranı ortadan ikiye katlandığında oldukça küçük boyutlara iniyor ve ismi gibi minik ceplere kolayca sığıyor.
7.2 mm inceliğinde ve 190 gram ağırlığında. 6.9 inç büyüklüğünde de kocaman bir OLED ekranımız var. Bu ekran, 2790x1188 piksel çözünürlük sunarken, P3 renk gamı destekli 1.07 milyar rengi ekrana yansıtabilmesi de bir başka öne çıkan özellik.
P50 Pocket’in ikinci bir ekranı daha bulunuyor. Kamera kurulumunun hemen altında yer alan bu özel 1.04 inç’lik minik OLED ekran, 340x340 piksel çözünürlüğünde görüntü sunuyor. 60 Hz ekran yenileme hızı sunulması sayesinde de ekran oldukça akıcı bir şekilde çalışıyor. Bu ekranla yapabileceklerinizin sınırını siz belirliyorsunuz.
Bu ekran özelinde bize yardımcı olacak pek çok widget da yer alıyor. Yine Dış Ekran ayarının içindeyken Servis Araçları bölümüne girerek istediğimiz widget’ı bu minik ekrana taşıyabiliyoruz. Widget’lar arası geçişi de ekranda kaydırma işlemi yaparak gerçekleştiriyoruz. Bu sayede bir yandan telefonun ekranını açmadan fotoğraf çekebileceğiniz gibi, hava durumuna bakabiliyor veya takvime ulaşabiliyorsunuz.
Biraz da kamera performansından konuşalım. P50 Pocket, özel matris tasarımı eşliğinde üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Yüzde 300 daha fazla ışığı alabilen ve böylece detayları ortaya çıkaran P50 Pocket, Huawei’nin üst düzey kamera donanımını kullanıyor. 40 MP True-Chroma ana kamera, 13 MP geniş açı ve 32 MP Ultra Spectrum kameralarından oluşan P50 Pro, 4K video kaydı yapabildiği gibi, Full HD 960 FPS ağır çekimi de mümkün hale getiriyor. Telefonun makro çekimleri oldukça başarılı ve makro çekime meraklıysanız çekilen görüntülerden memnun kalacaksınız.
8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızayla gelen telefonda toplam hafızayı da sonradan artırabiliyoruz.
Sonuç itibariyle P50 Pocket, tam bir deneyim telefonu. Donanımı ve teknolojisiyle merak ve heyecan uyandıran yeni çağın akıllı telefonu…
HUAWEI'DEN ÇOK ÖZEL KAMPANYA
Ayrıca Huawei P50 serisi telefon modellerinden birini alacaklara Huawei'nin özel teklifleri de var. 30 Haziran 2022'ye kadar P50 serisi telefon modellerinden birine sahip olanlar AppGallery kuponu, 1 Yıllık BluTV üyeliği, Ekran Koruma Garantisi ve 3 Ay Ücretsiz 50 GB Cloud hizmeti dahil toplamda 5300 TL'ye varan ödüllere sahip olabiliyor.
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https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-p50-pro/
https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-p50-pocket/
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