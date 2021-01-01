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Teknoloji
Haber Giriş: 01.01.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Huawei P50 Pro geliyor: İşte ilk görüntüsü

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei P50 Pro geliyor: İşte ilk görüntüsü
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, geçtiğimiz haftalarda Mate 40 Pro'yu Türkiye'de satışa sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirketin yeni hedefi ise P50 serisi... İlk görüntü geldi bile!

Huawei, her yıl olduğu gibi 2021'e de hızlı başlayacak gibi görünüyor. Şirket, P50 serisi telefonlarını görücüye çıkaracak. İnternete sızan bir fotoğraf ise Huawei P50 Pro'nun ilk görüntüsü olma özelliğine sahip.

6.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon, 159 mm yüksekliğinde ve 73 mm genişliğinde olacak. Daha ince çerçeveler kullanması beklenen ve pek çok açıdan P40 serisinin epey üstünde olması beklenen P50 Pro, bir başka iddiaya göre Samsung ve LG OLED ekranları kullanacak.

Kirin 9000 işlemciden güç alması beklenen telefon, RAM ve dahili hafıza olarak da yüksek seviyede özellikler sunacak. Ancak bu teknik özelliklerin hiçbiri henüz bilinmiyor.

Huawei P50 Pro geliyor: İşte ilk görüntüsü

P50 serisinin ne zaman tanıtılacağı bilinmese de P40 serisinin 2020'nin Nisan ayında tanıtıldığı düşünüldüğünde 4 aylık bir süresi kaldığını söyleyebiliriz.

Huawei, şu an için Mate 40 serisi üzerinden yola devam ediyor ve Mate 40 Pro'nun ülkemizde satışı sürüyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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