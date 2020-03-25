Huawei P40 ve Huawei P40 Pro fiyatları belli oldu

Huawei, P40 serisiyle yarın tüm dünyanın karşısına çıkacak. Cihazların bazı özellikleri duyuru öncesi internete sızarken, fiyatlar da ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre P40'ta bulunan çift selfie kameranın yer aldığı alan ekranda gömülü olarak bulunacak. Pro modelinde de çift kamera kuruluma sahip delikli ve kıvrımlı ekrana ev sahipliği yapacak. Diğer yandan P40 Pro modelinde kamera alanının daha geniş olması nedeniyle derinlik sensörünün de bu bölümde bulunması kuvvetle muhtemel görünüyor. Diğer yandan yüz tanıma teknolojisi ve gelişmiş portre modu özellikleri de ön kamera da bulunacak.

Cihazlarda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı bulunacak; aynı zamanda 5G teknolojisi de bu telefonlar için bir standart olacak. Türkiye'ye telefonların gelmesi halinde ilk etapta 5G teknolojisinden kullanıcılar elbette faydalanamayacak. Telefonla ilgili dikkat çeken bir diğer nokta da ses açma/kısma ve güç butonunun her iki cihazda da sağ tarafta alt alta konumlandırılması...

Arka tarafta ise daha önce gördüklerimizin dışında bir detay bulunmuyor. P40 modelinde üçlü kamera kurulumunun yer aldığı görülürken, P40 Pro'da ise kamera sayısının dörde çıktığı görülüyor.



Sızıntıya göre P40 modeli Almanya’da 799 euro‘dan başlayacak. Kişilerin P40 Pro içinse tam 999 euro ücret ödemesi gerekecek.