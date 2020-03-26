Huawei P40 ve Huawei P40 Pro bugün tanıtılıyor

Huawei, Mate 30 serisinin ardından bu kez P40 serisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bugün TSİ 16.00'da gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik kapsamında Huawei P40 ve Huawei P40 Pro karşımızda olacak. Peki bu cihazların teknik özellikleri nasıl görünüyor?

Huawei'nin kendi geliştirdiği en yeni mobil işlemcisi olan Kirin 990'dan güç alması beklenen telefonlar, telefon pazarını hayli hareketlendireceğe benziyor.

Huawei P40 Teknik Özellikler

İşlemci: Kirin 990

Batarya: 3800 mAh kapasiteli batarya, 22.5W hızlı şarj teknolojisi

Ekran büyüklüğü: 6.1 inç

Ekran çözünürlüğü: 2340x1080 piksel

Ekran teknolojisi: OLED

İşletim sistemi: Android 10

Google servisleri: Bulunmayacak

RAM: 8 GB (başlangıç model)

Depolama kapasitesi: 128 GB (başlangıç model)

Ön kamera: 32 MP f2.2 selfie kamera

Arka kamera: 50 megapiksel UltraVision F1.9

Huawei P40 Pro Teknik Özellikler

İşlemci: Kirin 990

Batarya: 4200 mAh kapasiteli batarya, 40W hızlı şarj teknolojisi

Ekran büyüklüğü: 6.58 inç

Ekran çözünürlüğü: 2640x1200 piksel

Ekran teknolojisi: OLED

İşletim sistemi: Android 10

Google servisleri: Bulunmayacak

RAM: 8 GB (başlangıç model)

Depolama kapasitesi: 128 GB (başlangıç model)

Ön kamera: 32 MP f2.2 selfie kamera

Arka kamera: 50 megapiksel UltraVision F1.9 + IR sensörü de bulunuyor

Yeni telefonların en çok konuşulacak özelliği kameraları olacak. Ancak kamera kısmında sızan pek bilgi bulunmadığından, detayları etkinlikte öğreneceğiz. Diğer yandan Huawei'nin bir diğer sürprizinin de Huawei P40 Pro Plus adında daha üst seviye bir telefon olacağı konuşuluyor.



Huawei P40 Pro Plus'ın özellikleri şöyle:



52 megapiksel f/1.8, 1/1.28, PDAF, OIS



Periskop tipi F/4.0 240 mm (telefoto), 10X optik zoom, PDAF, OIS



8 megapiksel f/2.0 80 mm (telefoto), 1/4.0, 3X optik zoom, PDAF, OIS



40 megapiksel 1.8 ultra geniş açı / cine lens, 1/1.54, PDAF



ToF 3D sensörü



Ön kamera: 32 megapiksel F/2.0, 1/2.8 + ToF 3D (Derinlik ve güvenli yüz tanıma)



Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre P40 modeli Almanya’da 799 euro‘dan, P40 Pro ise 999 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.