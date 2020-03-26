Huawei P40 ve Huawei P40 Pro bugün tanıtılıyor
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, bugün TSİ 16.00'da gerçekleştireceği etkinlikte yeni amiral telefonları Huawei P40 ile Huawei P40 Pro'yu sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Geçen yıl P30 serisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirket, bu kez fotoğraf telefon serisini bir üst seviyeye çıkarmak istiyor. Peki yeni telefonlar hangi özelliklerle gelecek?
Huawei, Mate 30 serisinin ardından bu kez P40 serisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bugün TSİ 16.00'da gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik kapsamında Huawei P40 ve Huawei P40 Pro karşımızda olacak. Peki bu cihazların teknik özellikleri nasıl görünüyor?
Huawei'nin kendi geliştirdiği en yeni mobil işlemcisi olan Kirin 990'dan güç alması beklenen telefonlar, telefon pazarını hayli hareketlendireceğe benziyor.
Huawei P40 Teknik Özellikler
İşlemci: Kirin 990
Batarya: 3800 mAh kapasiteli batarya, 22.5W hızlı şarj teknolojisi
Ekran büyüklüğü: 6.1 inç
Ekran çözünürlüğü: 2340x1080 piksel
Ekran teknolojisi: OLED
İşletim sistemi: Android 10
Google servisleri: Bulunmayacak
RAM: 8 GB (başlangıç model)
Depolama kapasitesi: 128 GB (başlangıç model)
Ön kamera: 32 MP f2.2 selfie kamera
Arka kamera: 50 megapiksel UltraVision F1.9
Huawei P40 Pro Teknik Özellikler
İşlemci: Kirin 990
Batarya: 4200 mAh kapasiteli batarya, 40W hızlı şarj teknolojisi
Ekran büyüklüğü: 6.58 inç
Ekran çözünürlüğü: 2640x1200 piksel
Ekran teknolojisi: OLED
İşletim sistemi: Android 10
Google servisleri: Bulunmayacak
RAM: 8 GB (başlangıç model)
Depolama kapasitesi: 128 GB (başlangıç model)
Ön kamera: 32 MP f2.2 selfie kamera
Arka kamera: 50 megapiksel UltraVision F1.9 + IR sensörü de bulunuyor
Yeni telefonların en çok konuşulacak özelliği kameraları olacak. Ancak kamera kısmında sızan pek bilgi bulunmadığından, detayları etkinlikte öğreneceğiz. Diğer yandan Huawei'nin bir diğer sürprizinin de Huawei P40 Pro Plus adında daha üst seviye bir telefon olacağı konuşuluyor.
Huawei P40 Pro Plus'ın özellikleri şöyle:
52 megapiksel f/1.8, 1/1.28, PDAF, OIS
Periskop tipi F/4.0 240 mm (telefoto), 10X optik zoom, PDAF, OIS
8 megapiksel f/2.0 80 mm (telefoto), 1/4.0, 3X optik zoom, PDAF, OIS
40 megapiksel 1.8 ultra geniş açı / cine lens, 1/1.54, PDAF
ToF 3D sensörü
Ön kamera: 32 megapiksel F/2.0, 1/2.8 + ToF 3D (Derinlik ve güvenli yüz tanıma)
Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre P40 modeli Almanya’da 799 euro‘dan, P40 Pro ise 999 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.
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