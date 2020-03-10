Huawei P40 ne zaman tanıtılacak? Yeni görüntüsü yayınlandı

Huawei P40 ailesinin en üst modeli olan P40 Pro’nun tanıtım tarihi ve renk seçenekleri belli oldu. Merakla beklenen P40 ailesinin en gözde modeli P40 Pro, en son kamera özellikleriyle gündeme gelmişti. P40 Pro’nun arka kısmında 5 adet kameraya sahip olacak ve telefonun ana kamerası 52 MP piksel büyüklüğüne sahip olacak. Aynı zamanda yardımcı kameranın piksel büyüklüğü ise 40 MP olacak.

Bu kameraların dışında 10x optik zoom özelliğine sahip periskop, 3x telefoto, ultra geniş açılı bir kamera ve derinlik algılama görevi için ToF sensörü bulunuyor.

Huawei’in yeni sızan posterine göre P40 modelleri 5 renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Bu renkler turuncu, koyu yeşil, beyaz, leylak ve gri olacağı yayınlanan posterde çok net bir şekilde belli oluyor.



Huawei, Android 10 işletim sistemine ve EMUI arayüzüne sahip olacak telefonu kendi mobil servisleriyle piyasaya sürecek.

Huawei P40 ailesinin lansman etkinliği 26 Mart’ta Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak.