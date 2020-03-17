Huawei P40 lite, fotoÄŸraf, eÄŸlence ve fiyat/performans Ã¶zellikleriyle dikkat Ã§ekiyor. Cihaz, HUAWEI Mate 30 Proâ€™dan sonra HUAWEI AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri ile piyasaya sÃ¼rÃ¼len ilk HUAWEI cihazlarÄ±ndan biri olacak.Â HUAWEIâ€™nin resmi uygulama maÄŸazasÄ± HUAWEI AppGallery, HUAWEI cihazlarÄ±nÄ±n sunduÄŸu benzersiz yetenekleri (HiAI ve baÄŸlantÄ±, medya, sistem ve gÃ¼venlik yetenekleri gibi) uygulamalarÄ±n dÃ¼nyasÄ±na taÅŸÄ±yor.Â

48MP ana kamera, Ã§erÃ§eveli kompozisyon teknolojisini destekliyor ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde arka arkaya Ã§ekilen birden fazla fotoÄŸrafÄ± birleÅŸtirerek farklÄ± renkler Ã¼retiyor. 8MP ultra geniÅŸ aÃ§Ä± objektif, kullanÄ±cÄ±larÄ±n daha fazla Ã§ekim yapmasÄ± iÃ§in 120Â° gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ± sunuyor ve manzara, mimari, grup fotoÄŸraflarÄ± iÃ§in ideal Ã¶zellikler taÅŸÄ±yor. Makro Lens ise 4 cm mesafeye yakÄ±n nesnelere odaklanarak gÃ¼Ã§lÃ¼ kuruluma Ã§ok yÃ¶nlÃ¼lÃ¼k katÄ±yor. DÃ¶rt kameralÄ± kurulum ayrÄ±ca daha ileri dÃ¼zey portreler ve sÄ±ÄŸ alan derinliÄŸi efektlerini simÃ¼le etmek iÃ§in de AI ile Ã§alÄ±ÅŸan bir Bokeh Lens iÃ§eriyor.Â

HUAWEI P40 lite'deki dÃ¶rt kameralÄ± sistem SÃ¼per Gece Moduâ€™nu destekliyor ve bu sayede kullanÄ±cÄ±larÄ±n hareket halindeyken tripod kullanmadan gece fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekmelerini saÄŸlÄ±yor.Â



Cihaz, arka plan mÃ¼ziÄŸi eklemek ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri kÄ±rpmak iÃ§in kullanÄ±lan bir AI Video DÃ¼zenleyiciâ€™yi de destekliyor. Bu sayede kullanÄ±cÄ±larÄ±n nerede olurlarsa olsunlar kaliteli sosyal medya iÃ§eriÄŸi oluÅŸturmalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.Â

Ek olarak, HUAWEIâ€™nin SoC iÃ§ine yerleÅŸtirilmiÅŸ dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ nesil ISP'si, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ azaltma ve aÅŸÄ±rÄ± pozlama dÃ¼zeltmesi de dahil olmak Ã¼zere bir dizi Ã¶zelliÄŸi destekleyen yazÄ±lÄ±mlarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

Kirin 810, sektÃ¶r lideri 7nm iÅŸlemciyle Ã¼retiliyor. 8nm Ã§iplerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Kirin 810, yÃ¼zde 50 daha yÃ¼ksek bir transistÃ¶r yoÄŸunluÄŸuna sahip ve yÃ¼zde 20 daha dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¼Ã§ tÃ¼ketimi sunarak mÃ¼kemmel performans ve gÃ¼Ã§ verimliliÄŸi sunuyor.

Sistem Ã¼zerinde yer alan yapay zeka zamanlamasÄ±yla birlikte, sekiz Ã§ekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU gÃ¼Ã§lÃ¼ hesaplama yeteneÄŸine de sahip. Grafik ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± iÅŸlemede en Ã¼st seviyede olan sistem, HUAWEI'nin kare hÄ±zÄ± artÄ±ÅŸÄ± ve pil tÃ¼ketimini azaltma gibi oyun merkezli en yeni GPU Turbo teknolojisini de destekliyor.Â Â

YÃ¼ksek hÄ±zlÄ± 6GB RAM, CPU ve GPU'nun gÃ¼Ã§lÃ¼ performansÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karmasÄ±na yarÄ±yor. Oyun iÃ§i sohbet kutusu, konumunu ve boyutunu esnek bir ÅŸekilde ayarlayarak oyun arayÃ¼zÃ¼ne sÄ±ÄŸÄ±yor ve kullanÄ±cÄ±lar eÄŸlenceli oyun anlarÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmadan aynÄ± anda hem oynayÄ±p hem sohbet edebiliyor.Â

Her zaman harekete geÃ§meye hazÄ±r olan P40 Lite, TÃœV Rheinland sertifikalÄ± 40W HUAWEI SuperCharge Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ destekleyen yÃ¼ksek kapasiteli 4200mAh pil Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ sunuyor. Telefon sadece 30 dakikada yÃ¼zde 70 oranÄ±nda ÅŸarj edilebiliyor.Â

HUAWEI P40 lite, Ã§entiksiz son teknoloji HUAWEI Punch FullView EkranÄ± sunuyor. 6.4 inÃ§ HUAWEI Punch FullView Ekran, yÃ¼zde 90.6'lÄ±k yÃ¼ksek bir ekran-gÃ¶vde oranÄ±na sahip Full HD + Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve geniÅŸ renk gamÄ±nÄ± destekliyor.Â

HUAWEI P40 lite'nin Ã¶n kamerasÄ±, tÃ¼m aydÄ±nlatma koÅŸullarÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± selfie'ler Ã§ekmek iÃ§in Super Night Selfie 2.0 ile birlikte geliyor. GeliÅŸmiÅŸ AI algoritmalarÄ±ndan yararlanan kamera, kullanÄ±cÄ±larÄ±n minimum Ã§abayla muhteÅŸem selfie'ler Ã§ekmelerine yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in hem fotoÄŸraf konusunu hem de arka planÄ± optimize ediyor.Â

EMUI10 ile HUAWEI P40 lite, tamamen sezgisel, kullanÄ±cÄ± dostu bir kullanÄ±cÄ± arayÃ¼zÃ¼nde sunulan akÄ±llÄ± Ã¶zelliklerle donatÄ±ldÄ±. Dark Mode ise geliÅŸmiÅŸ metin okunabilirliÄŸi, okuma konforu ve kullanÄ±cÄ± arayÃ¼zÃ¼nde genel tutarlÄ±lÄ±k saÄŸlamak iÃ§in insan gÃ¶zÃ¼ ergonomisine gÃ¶re tasarlandÄ±.Â

Nisan 2018'deki lansmanÄ±ndan bu yana inanÄ±lmaz bir hÄ±zla bÃ¼yÃ¼yen HUAWEI AppGallery, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda 400 milyon kullanÄ±cÄ±ya hizmet sunuyor. Ä°ki yÄ±ldan az bir sÃ¼re iÃ§inde HUAWEI AppGallery 170'ten fazla Ã¼lkeye sunulacak.Â

HUAWEI AppGallery tam dÃ¶ngÃ¼ gÃ¼venlik ve koruma ile birlikte geliyor. TÃ¼m uygulamalar, geliÅŸtiricilerin uygulamalarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± etkinliklerden korunmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in katÄ± bir doÄŸrulama testinden geÃ§iyor. Ã‡ocuklar iÃ§in gÃ¼venli bir ortam oluÅŸturmak ve yaÅŸ aralÄ±klarÄ±na uygun olmayan uygulamalarÄ± filtrelemek iÃ§in yaÅŸ derecelendirme sistemi de mevcut.Â

AppGallery, kullanÄ±cÄ±larÄ±n hassas verilerini ve gizliliÄŸini korumak iÃ§in en Ã¼st dÃ¼zeyde doÄŸrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kiÅŸisel olarak duyarlÄ± bilgiler asla HUAWEI cihazÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸlenmiyor ve kullanÄ±cÄ±ya kiÅŸisel verileri Ã¼zerinde tam kontrol saÄŸlanÄ±yor. EMUI, kullanÄ±cÄ±larÄ±n uygulama izni Ã¼zerinde kontrol sahibi olmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Daha da Ã¶nemlisi, tÃ¼m kullanÄ±cÄ± verileri anonimleÅŸtirilir ve her kullanÄ±cÄ±nÄ±n bÃ¶lgesine karÅŸÄ±lÄ±k olarak yerel depolanÄ±yor.Â

Gece SiyahÄ±, Sakura Pembesi ve YeÅŸil renk seÃ§enekleriyle sunulan HUAWEI P40 lite, Nisan baÅŸÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™de satÄ±ÅŸa sunulacak.



