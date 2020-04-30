Huawei P40 Lite, kablosuz kulaklığıyla Türkiye'de satışta

Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renk seçenekleri bulunan Huawei P40 lite, 48 MP yapay zeka Destekli dörtlü kamera, 40 W Huawei SüperŞarj, 6.4 inç HUAWEI FullView Ekran, Süper Gece Selfie gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.



Cihaz, çentiksiz Huawei Punch FullView ekranı sunuyor. 6,4 inç HUAWEI Punch FullView Ekran, yüzde 90,6'lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip Full HD + çözünürlüğü ve geniş renk gamını destekliyor. P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W HUAWEI SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.



Cihaz, Kirin 810 sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak yüksek performans ve güç verimliliği sunuyor.



3.199 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile Huawei P40 Lite, 1TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklıkla birlikte geliyor.