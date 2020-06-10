Huawei P40 lite indirime girdi: İşte yeni fiyatı

Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renk seçenekleri bulunan Huawei P40 lite, 48 MP yapay zeka Destekli dörtlü kamera, 40 W Huawei SüperŞarj, 6.4 inç HUAWEI FullView Ekran, Süper Gece Selfie gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.



Cihaz, çentiksiz Huawei Punch FullView ekranı sunuyor. 6,4 inç HUAWEI Punch FullView Ekran, yüzde 90,6'lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip Full HD + çözünürlüğü ve geniş renk gamını destekliyor. P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W HUAWEI SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.



Huawei'nin özel geliştirdiği ve P40 lite ile birlikte 3.0 versiyonuna erişen GPU Turbo teknolojisi, yazılım ve donanım sinerjisinde şimdiye kadar görülmemiş optimizasyonlar sağlayarak oyun performansını, pil tüketimini ve sıcaklık oluşmasını kontrol altında tutuyor.



Cihaz, Kirin 810 sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak yüksek performans ve güç verimliliği sunuyor.



Huawei'nin "oyun telefonu" P40 lite, 30 Haziran'a kadar kampanyalı fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da tüketicilere sunuluyor. Söz konusu model, gece yarısı siyahı, tutku yeşili ve sakura pembesi renk seçenekleri ile son kullanıcı fiyatı 3 bin 499 lira ile satışta...