Huawei P40 Lite incelemesi

HUAWEI Mate 30 Pro’dan sonra HUAWEI AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri ile piyasaya sürülen ilk HUAWEI cihazlarından biri olan Huawei P40 Lite, Google servisleri olmadan da kullanılabiliyor, herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Mobil servislere geçmeden önce cihazın teknik özelliklerine ana hatlarıyla göz atalım:



İŞLEMCİ



Huawei P40 Lite, kendi geliştirdiği Kirin 810 işlemciden gücünü alıyor. Kirin 810, sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor. 8nm çiplerle karşılaştırıldığında Kirin 810, yüzde 50 daha yüksek bir transistör yoğunluğuna sahip ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunarak mükemmel performans ve güç verimliliği sunuyor.



BATARYA



4200 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Huawei P40 Lite, 40W SuperCharge teknolojisini kullanıyor. Bu sayede sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede cihazı yüzde 70 oranında şarj edebiliyorsunuz. Bu da telefonu gece şarj etmeden uyuyan ve sabah çıkmak durumundayken şarjsız kalan kullanıcıları sevindirecek. Çünkü kullanıcılar sabahları üstlerini giyinirken bile telefon saatlerce dayanacak kadar şarj olacak; hem de dakikalar içinde...



EKRAN



6.4 inç'lik Punch FullView ekran kullanan Huawei P40 Lite, yüzde 90.6 ekran/gövde oranına sahip. Yani standart bir telefona göre kullanıcılar ekranın daha büyük bir bölümünü kullanabiliyor.

KAMERA



Huawei P40 Lite, hiç şüphesiz pek çok özelliğiyle dikkat çeken bir telefon; ancak fotoğraf konusunda ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Arka yüzünde 4 kamerası bulunan P40 Lite'ın 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya, 8MP ultra geniş açı objektif, 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanarak güçlü kuruluma çok yönlülük katan 2 MP makro kamera ve daha ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de yapay zeka ile çalışan bir Bokeh Lens eşlik ediyor. Ayrıca, P40 Lite'ın dört kameralı kurulumu; Süper Gece Modu’nu destekliyor ve bu sayede kullanıcıların hareket halindeyken tripod kullanmadan oldukça iyi gece fotoğrafları çekmelerini sağlıyor.



Selfie tarafında da oldukça başarılı olan telefon, Super Night Selfie 2.0 özelliği sayesinde loş ışıkta dahi yüzü öne çıkaran net fotoğraflar çekilebilmesini mümkün kılıyor.



APPGALLERY VE HUAWEI MOBİL SERVİSLERİ



Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery ile birlikte gelen P40 Lite, Türkiye'de yerel olarak geliştirilen pek çok uygulamaya ev sahipliği yaparken, aranılan pek çok uygulamaya ulaşabilmek mümkün. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların da kendi resmi internet sitelerinden APK dosyalarını telefonunuza kolayca indirerek yükleme işlemini yapabilirsiniz.



Ayrıca MoreApps ile de pek çok tüm uygulamaları cihaza yükleyebilirsiniz. Üçüncü parti bir uygulama olan ve AppGallery üzerinden indirilebien MoreApps'i kurduktan sonra içinden diğer uygulamaları indirmek son derece kolay. MoreApps, uygulamaların her ülkedeki çeşitli güvenilir kaynaklardan farklı bağlantılarla indirilmesine yardımcı oluyor.



Bugün Türkiye genelinde satışa sunulan Huawei P40 Lite'in fiyatı ise 3199 TL...