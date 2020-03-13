Huawei P40 geliyor! Fiyatı şaşkınlık yarattı

Huawei P40 ailesinin en üst modeli olan P40 Pro’nun tanıtım tarihi ve renk seçenekleri belli oldu. Merakla beklenen P40 ailesinin en gözde modeli P40 Pro, en son kamera özellikleriyle gündeme gelmişti. P40 Pro’nun arka kısmında 5 adet kameraya sahip olacak ve telefonun ana kamerası 52 MP piksel büyüklüğüne sahip olacak. Aynı zamanda yardımcı kameranın piksel büyüklüğü ise 40 MP olacak.

Bu kameraların dışında 10x optik zoom özelliğine sahip periskop, 3x telefoto, ultra geniş açılı bir kamera ve derinlik algılama görevi için ToF sensörü bulunuyor.

Huawei’in yeni sızan posterine göre P40 modelleri 5 renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Bu renkler turuncu, koyu yeşil, beyaz, leylak ve gri olacağı yayınlanan posterde çok net bir şekilde belli oluyor.



Peki ya fiyatlar?

Huawei P40, 849 Euro fiyata sahip olacak. 256 GB dahili depolama alanına sahip olan Huawei P40 Pro’nun ise 1139 Euro fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Çin’de yayınlanan raporlar ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan Huawei P40 modelinin 999 Euro fiyat etiketine sahip olacağını belirtiyor. 256 GB depolama alanı sunan modelin ise 1249 Euro olacağı iddia ediliyor.