Huawei P40 böyle mi görünecek? İşte ilk fotoğraf

Huawei, Mart ayı içinde P40, P40 Lite ve P40 Pro adında üç yeni telefonunu ortaya çıkaracak. P40, diğer modellere göre orta sınıfta yer alırken, internete sızan görüntülere bakıldığında P40'ın tasarımı iyiden iyiye ortaya çıkmış oldu. Arka yüzünde üç kamera bulunan telefonun teknik özellikleriyle ilgili net bir bilgi ise bulunmuyor.



22.5W hızlı şarj teknolojisine sahip olması beklenen P40'ın üst modeli olan P40 Pro'da ise 40W hızlı şarj teknolojisinin bulunması kuvvetle muhtemel görünüyor. Bunun yanı sıra Huawei P40 Pro ile P40 Pro PE modellerinde 120 Hz OLED ekran kullanılacak. Şu an için P40’ta 120 Hz kullanılıp kullanılmayacağı ise belirsiz.



Huawei P40 serisinin en iyisi ise P40 Pro olacak ve arka yüzünde 4 kamera bulunması beklenen cihazın bugün için piyasanın çok üstünde bir kamera sensörüyle satışa sunulması bekleniyor. Bu yeni Huawei telefonlarla ilgili en net bilgileri ise Mart ayının üçüncü haftası Paris'te gerçekleştirilecek etkinlikte öğreneceğiz.



