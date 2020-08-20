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Teknoloji
Haber Giriş: 20.08.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Huawei P Smart S: Öne çıkan özellikleri ve fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei P Smart S: Öne çıkan özellikleri ve fiyatı
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Huawei'nin yeni akıllı telefonu Huawei P Smart S Türkiye'de satışta. Peki şirketin bu yeni telefonu hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Fiyatı ne oldu?

Huawei'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan P Smart S, orta seviye bir akıllı telefon. İnce hatlara sahip olan ve damla çentik tasarım kullanan Huawei P Smart S'in parmak izi tarayıcısı ekrana gömülü olarak geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama hafızasına sahip olan cihazın 6.3 inç ekran büyüklüğü var ve 1080x2400 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Huawei'nin geliştirdiği Kirin 710F işlemciyi kullanan Huawei P Smart S, 10W hızlı şarj desteğine sahip ve 4000 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor. Gelelim kamera kısmına...

Huawei P Smart S: Öne çıkan özellikleri ve fiyatı

Arka yüzünde 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kamera bulunuyor ve bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Android 10 işletim sistemi kurulu olarak kutusundan çıkan ve Huawei EMUI 10.1 sürümüyle gelen telefon, USB Type-C girişini kullanıyor; ancak üzerinde 3.5mm kulaklık yuvası da bulunuyor.

Huawei P Smart S Türkiye fiyatı ise 3199 TL olarak belirlendi.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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