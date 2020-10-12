Huawei P Smart 2021 satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı

6,67 inç Full HD ekranla gelen yeni Huawei P Smart 2021, oldukça uzun pil ömrü sunuyor ve akıllı kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ekranı 2400x1080 çözünürlüğe ulaşan telefon, göz sağlığını korumak için TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort modu aracılığıyla etkili mavi ışık filtrelemesi sağlıyor. Telefonun yan tarafındaki açma düğmesine entegre parmak izi sensörü, kullanıcıların telefonun kilidini daha hızlı ve güvenli bir şekilde açmasına olanak tanıyor.

Huawei P smart 2021, 22.5W Huawei SuperCharge özelliğine sahip. Bu sayede 10 dakikalık şarjla akıllı telefon iki saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor. 5000 mAh kapasiteli pil ile gelen telefon, 35 saat boyunca çevrimiçi video oynatmayı mümkün kılarken, 23 saat boyunca da 4G üzerinden internette gezinmeyi sağlıyor.

Huawei P smart 2021’in arka kamera kuruluma gelelim. 48MP Ana Kamera ve 1/2 inç sensör ile birlikte daha düşük gürültü ve daha iyi görüntü kalitesi elde etmeye yardımcı olan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor. Ürün, kameralarında AI teknolojisini de kullanıyor. Çoklu çerçeve gürültü azaltma sayesinde kullanıcılar, aşırı karanlık ortamlarda daha az gren ile net fotoğraflar çekebiliyor.



AI güzelleştirme özelliğine sahip 8MP selfie kamerası ile kutusundan çıkan ürün, daha geniş bir görüş alanı sağlamak için 120 derece Ultra Geniş Açılı lens kullanıyor.

Huawei P smart 2021, 128GB dahili depolama hafızasına sahip. Harici hafıza kartıyla da toplamda 512GB'a kadar depolama alanı artırılabiliyor. Kirin 710A model işlemciden gücünü alan telefonda EMUI 10.1'in en son sürümü yer alıyor.

Cihazda ön yüklü olarak gelen AppGallery, 18 uygulama kategorisi sunuyor. İstenen içeriği daha hızlı bulmak ve uygulama indirmeyi kolaylaştırmak için şirket, artık Petal Search'ü de kullanıcılara sunuyor. Petal arama motoru tarafından desteklenen yeni arama aracı, kullanıcıların AppGallery ve Phone Clone ile birlikte HMS cihazlarında uygulama bulup indirebilecekleri üç yoldan biri. Ayrıca, en yüksek sektör standartlarını karşılamak için Qwant ve Yandex dahil olmak üzere küresel arama motoru liderleriyle ortaklaşa çalışıyor.

Cihaz; Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renk seçenekleri ile 3.499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla ön siparişe açıldı.