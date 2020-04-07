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Teknoloji
Haber Giriş: 07.04.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Huawei OLED TV'nin özellikleri nasıl olacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei OLED TV'nin özellikleri nasıl olacak?
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, ilk kez bir OLED TV üretti. Henüz tanıtımı yapılmayan televizyonun özellikleri ise gün yüzüne çıktı.

Huawei Smart TV X65 ismini taşıyan şirketin ilk OLED TV'si, 65 inç ekran büyüklüğüne sahip. Televizyonun hemen ön yüzünde ise bir kamera bulunuyor ve 24 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Ancak bu kameranın en önemli özelliği ortamdaki ışığın ölçülmesi ve ekranın ışığa göre renge geçiş özelliğine sahip olması...

Huawei'nin geliştirdiği HarmonyOS ile çalışması beklenen televizyonun kullanımı için de kumanda gerekmeyebilecek. Huawei'ye yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre izleyiciler el, kol ya da baş hareketiyle kumandadan yapılan bazı işlemleri yapabilecek.

Televizyon, ses sistemi tarafında da iddialı olacak. 14 adet hoparlör, TV'nin hemen arka kısmında konumlandırılmış durumda.

Televizyonun 9 Nisan'da Huawei'nin gerçekleştireceği etkinlikte duyurulması planlanıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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