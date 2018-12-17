Huawei Nova 4 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 4 sonunda gün yüzüne çıktı. Huawei Nova 4, Huawei’nin iddailı işlemcisilerinden biri olan en güçlü işlemcisi olan Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor. Kirin 970 işlemcisiyle birlikte üst segment telefonlar arasında oldukça dikkat çeken Huawei Nova 4, sergilemiş olduğu performansla da ön plana çıkmayı başarıyor.
Gelelim kameraya... Huawei Nova 4’ün iki varyasyonu bulunuyor. Üst modelde üç adet arka kamera bulunuyor. Birinci kamera 48 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram aralığına sahip. Ultra geniş açılı yardımcı kamera 16 MP (f/2.2), derinlik ölçümüne yardımcı kamera ise 2 MP (f/2.4) çözünürlük ile geliyor. Ön kamera 25 MP çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Huawei Nova 4’ün alt seviye modelinde 25 MP çözünürlüğünde arka kamera yer alırken, yardımcı kameraların ve ön kameranın özellikleri üst seviye model ile aynı.
GOOGLE ASİSTAN RESMEN TÜRKİYE'DE!