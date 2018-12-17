Huawei Nova 4 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Huawei Nova 4 sonunda gün yüzüne çıktı. Huawei Nova 4, Huawei’nin iddailı işlemcisilerinden biri olan en güçlü işlemcisi olan Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor. Kirin 970 işlemcisiyle birlikte üst segment telefonlar arasında oldukça dikkat çeken Huawei Nova 4, sergilemiş olduğu performansla da ön plana çıkmayı başarıyor.



Gelelim kameraya... Huawei Nova 4’ün iki varyasyonu bulunuyor. Üst modelde üç adet arka kamera bulunuyor. Birinci kamera 48 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram aralığına sahip. Ultra geniş açılı yardımcı kamera 16 MP (f/2.2), derinlik ölçümüne yardımcı kamera ise 2 MP (f/2.4) çözünürlük ile geliyor. Ön kamera 25 MP çözünürlüğe ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Huawei Nova 4’ün alt seviye modelinde 25 MP çözünürlüğünde arka kamera yer alırken, yardımcı kameraların ve ön kameranın özellikleri üst seviye model ile aynı.



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Huawei Nova 4 modeli daha önceden yapılan sızıntılarda olduğu gibi, Degrade geçişli mavi, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor. EMUI 9.0.1 tabanlı Android 9.0 Pie güncellemesi ile kutudan çıkan yeni telefon ayrıca 3.750 mAh boyutundaki bir bataryadan da güç alıyor. Grafik işlem performansının yüzde 60 oranında artacağını ve güç tüketimininse yüzde 30 oranında azalacağının öne sürüldüğü bu teknoloji ile HDR benzeri bir görselleştirme yapılabiliyor. Bu sayede HDR olmayan oyunlarda bile HDR kalitesinde grafikler elde edilebiliyor.Huawei Nova 4, ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Avrupa'ya ne zaman geleceği bilinmiyor. 48 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip üst seviye modelin fiyatı 490 dolar, alt seviye modelin fiyatı ise 450 dolar olacak.

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