Huawei Müzik, Avrupa genelinde kullanıma sunuluyor

Huawei Müzik platformunun Avrupa pazarına açılacağı bir süredir konuşuluyordu ve beklenen nihayet oldu. 10 euro ücret karşılığında müzik arşivini kullanıcılarına açan şirket, bu alanda Spotify ve Apple Music ile rekabet edecek. Ancak rekabet oldukça çetin olacak gibi görünüyor; zira Spotify ve Apple Music çok büyük bir kitle tarafından tercih ediliyor ve Avrupa'da rekabetin iyiden iyiye kızışacağı söylenebilir.



Platformun Apple Music veya Spotify'dan kayda değer bir farkı bulunmuyor. Kullanıcılar yine aradıkları pek çok şarkıya kolayca erişebilirken, abonelik süresince telefondan veya bilgisayardan müzik dinleyebiliyor. Uygulama Huawei telefonlarda yüklü olarak geliyor; ancak başka bir telefon kullanıyorsanız da AppGallery bünyesinde Huawei Music uygulamasını telefonunuza indirebiliyorsunuz.



Arşiv konusunda diğer iki platform kadar büyük olmasa da, zaman içinde Huawei Music'in arşivinin genişleyeceğini söyleyebiliriz. Huawei'nin bu yeni servisini Avrupa genelinde yaygınlaştırmak için özel kampanyalar düzenleyeceği de konuşuluyor.





