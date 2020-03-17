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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 17.03.2020 - 08:07,Son Güncelleme:/

Huawei Müzik, Avrupa genelinde kullanıma sunuluyor

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Huawei Müzik, Avrupa genelinde kullanıma sunuluyor
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Apple Music ve Spotify'ın yeni rakibi olması beklenen Huawei Müzik, Avrupa'da yayın hayatına başladı. Birkaç yıldır yayında olan servisin Avrupa'ya gelmesiyle birlikte aylık 10 euro ücret ödeyenler şirketin müzik arşivini sınırsız kullanabilecek.

Huawei Müzik platformunun Avrupa pazarına açılacağı bir süredir konuşuluyordu ve beklenen nihayet oldu. 10 euro ücret karşılığında müzik arşivini kullanıcılarına açan şirket, bu alanda Spotify ve Apple Music ile rekabet edecek. Ancak rekabet oldukça çetin olacak gibi görünüyor; zira Spotify ve Apple Music çok büyük bir kitle tarafından tercih ediliyor ve Avrupa'da rekabetin iyiden iyiye kızışacağı söylenebilir.

Platformun Apple Music veya Spotify'dan kayda değer bir farkı bulunmuyor. Kullanıcılar yine aradıkları pek çok şarkıya kolayca erişebilirken, abonelik süresince telefondan veya bilgisayardan müzik dinleyebiliyor. Uygulama Huawei telefonlarda yüklü olarak geliyor; ancak başka bir telefon kullanıyorsanız da AppGallery bünyesinde Huawei Music uygulamasını telefonunuza indirebiliyorsunuz. 

Huawei Müzik, Avrupa genelinde kullanıma sunuluyor

Arşiv konusunda diğer iki platform kadar büyük olmasa da, zaman içinde Huawei Music'in arşivinin genişleyeceğini söyleyebiliriz. Huawei'nin bu yeni servisini Avrupa genelinde yaygınlaştırmak için özel kampanyalar düzenleyeceği de konuşuluyor. 

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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