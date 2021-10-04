Huawei MateView incelemesi

Huawei MateView, sıradan bir PC monitörü değil. İlk dikkat çeken özelliği ise hayli büyük bir ekranla geliyor olması. 28.2 inç’lik ekran büyüklüğüyle geniş bir ekran deneyimi sunuyor ve 3:2 en boy oranıyla da rakiplerinden farklı bir noktada yer alıyor. 3:2 en boy oranı, aslında Huawei Mate porföyünde görmeye alışageldiğimiz bir durum. Örneğin MateBook dizüstü bilgisayar modellerinde de durum çok farklı değil. Bu nedenle MateBook dizüstü bilgisayarlarla çok rahat eşleşecek şekilde tasarlanmış.

3:2 IPS ekran, 4K+ desteğine sahip ve 3840x2560 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. MateView, aynı zamanda 60 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Bildiğimiz 4K ekranlardan farklı olarak MateView, 8.3 milyon piksel değil, 9.8 milyon piksel çözünürlükle farkını ortaya koyuyor ve 4K+ deneyimi yaşatıyor.



3:2 ekranı, özellikle de ekran başında çalışırken, örneğin bir belge üzerinde çalışmalarınızı sürdürürken ya da internet sitelerinde dolaşırken fazlasıyla kullanışlı. MateBook X Pro kullanan biri olarak zaten bu ekran yapısına çoktan alıştım ve MateView’de de bu tasarımı görmek beni memnun etti.

Ekran parlaklık seviyesi tarafında da MateView gayet yeterli. 500 nit ekran parlaklık seviyesi, farklı ışık koşullarında ekrana yansıyan görüntüleri rahatça görebilmemizi sağlıyor.

HDR10 desteği ile birlikte gelen ve 10 bit renk derinliğine sahip olan MateView; oyun oynarken, film izlerken ya da çalışmalarını sürdürmek istediğinizde kullanmaktan keyif alacağınız bir monitör.



Bu monitörü satın aldınız, masanıza yerleştirdiniz. Peki nasıl kullanmaya başlayacaksınız? Öncelikle MateView’in kullanımı oldukça pratik ve farklı pek çok senaryoda kullanabiliyoruz. Monitörün hemen altında SmartBar dediğimiz dokunmatik bir panel yer alıyor ve bu bölüm üzerinden monitörün ayarlarını yapabiliyoruz. Tek dokunuşla ayarlara giriyoruz, sonrasında karşımıza Ana Menü geliyor. Burada Göz Konforu, Parlakloık, Giriş Kaynağı, Renk Gamı ve Ayarlar seçenekleri karşımıza çıkıyor. Tek dokunuşla seçim yapabilirken, çift dokunuşla da geri dönebiliyoruz. Parmağımızı bu dokunmatik panel üzerinde sürerek de seçenekler arasında kolayca geçiş yapabiliyoruz. Oldukça pratik!

Göz Konforu ayarına girerek gözümüzü yormadan uzun saatler boyu bu ekranda çalışabilirken, Parlaklık seviyesini de yine burada belirleyebiliyoruz. Renk Gamı ayarında ise 3 seçenek karşımıza çıkıyor. Bu noktada sRGB, DCI-P3 ve Doğal seçenekleri arasında tercih yapabiliyoruz. (sRGB modunda ΔE <1 ve DCI-P3 modunda ΔE <2 renk doğruluğu).



Bu arada Huawei MateView ’un DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini ve sRGB renk gamının yüzde 100'ünü desteklediğini de belirtelim.

Ayarlar’a girdiğimizde ise burada Enerji Tasarrufu, Ses, Ekran, Dil ve Fabrika Ayarlarına Sıfırlama seçeneklerini görüyoruz. Örneğin Ses ayarına girerek monitörde dahili olarak yer alan mikrofonu açıp kapatabilirken, ses seviyesini de belirleyebiliyoruz.



Huawei MateView’ü kullanışlı bir hale getiren en vurucu özelliklerinden biri Huawei cihazlarla olan müthiş uyumu olsa gerek. Herhangi bir PC’ye bağlayarak bu monitörü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra dizüstü bilgisayarınızı da MateView’e kolayca bağlayabilirsiniz. Uzun bir süredir MateBook X Pro kullanıyorum ve USB Type-C kablosunu kullanarak MateView ile kolayca bağlantı kurabiliyorum. İstersem dizüstü bilgisayarımın ekranını olduğu gibi monitöre yansıtabilirken, istersem de ikinci bir ekran olarak MateView’ü kullanabiliyorum ve daha verimli bir çalışma alanı mümkün hale geliyor.

Bilgisayarımda açtığım bir oyunu doğrudan MateView’ün büyük ekranına yansıttığımda oyun keyfi de bir başka oluyor.

Yani MateBook’unuzla bir kafede çalışırken, evinize ya da ofisinize geldiğinizde MateView’e bağlanarak çalışmalarınıza daha büyük bir ekranda devam etmek kulağa hoş geliyor.

MateView’ün bir başka öne çıkan özelliği de Huawei telefonlarla olan etkileşimi. Huawei OneHop desteği sayesinde Huawei telefonunuzun ekranını saniyeler içinde MateView’in ekranına yansıtabiliyorsunuz.



Tabletini de bu monitöre bağlayabilirsiniz. Örneğin HarmonyOS yüklü ilk Huawei tablet olan Huawei MatePad 11 ile monitörünüze hızlıca eşleştirme yapabilirsiniz. Bu eşleştirmeyi kablo kullanarak ya da kablosuz olarak yapabilirsiniz. Böylece tabletinizi tıpkı dizüstü bilgisayarlarda yaptığımız gibi MateView’e yansıtarak kullanabiliyoruz. MatePad 11’de bir video açtığınızda ya da bir oyuna girdiğinizde bu dev ekrana görüntüyü yansıtmak bambaşka bir deneyim sunuyor.

Biraz da MateView’ün tasarımından bahsedelim. Az önce söylediğimiz gibi oldukça büyük bir ekrana sahibiz ve bu ekranda Huawei’nin ince dokunuşlarını görebiliyoruz. Örneğin sürgülü yapısı sayesinde MateView’ün ekranını aşağı ya da yukarı yönlü hareket ettirebiliyor olmamız önemli bir nokta. Bunun dışında ekranı daha yatay bir hale getirebilmek de bize esneklik kazandırıyor.



Ses tarafına geldiğimiz de MateView kullanıcısını tatmin edecek bir performans gösteriyor ve ayrıca hoparlör ihtiyacınız kalmıyor. Ayrıca monitör üzerinde 2 adet dahili mikrofon da yer alıyor. Ancak bu mikrofonlar, 4 metreden net ses alabilen gürültü azaltma algoritmasıyla geliyor. Dolayısıyla uzaktan eğitim ya da online toplantılar söz konusu olduğunda gürültü probleminden de kurtulmuş oluyorsunuz.

MateView, geniş yelpazede bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın üzerinde 2 adet USB-C, 2 adet USB-A, 1 adet HDMI, 1 adet Mini DisplayPort yuvası ve bir adet de 3.5 mm ses jakı yer alıyor. Güç tuşu da ses jakının altına konumlandırılmış.

5999 TL fiyat etiketine sahip olan Huawei MateView, birçok farklı senaryoda kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir tasarıma ve özelliklere sahip. Şu sıra monitör arayışındaysanız MateView de seçeneklerinizin arasında mutlaka olmalı.