Huawei MateView incelemesi

Huawei MateView, sıradan bir PC monitörü değil. İlk dikkat çeken özelliği ise hayli büyük bir ekranla geliyor olması. 28.2 inç’lik ekran büyüklüğüyle geniş bir ekran deneyimi sunuyor ve 3:2 en boy oranıyla da rakiplerinden farklı bir noktada yer alıyor. 3:2 en boy oranı, aslında Huawei Mate porföyünde görmeye alışageldiğimiz bir durum. Örneğin MateBook dizüstü bilgisayar modellerinde de durum çok farklı değil. Bu nedenle MateBook dizüstü bilgisayarlarla çok rahat eşleşecek şekilde tasarlanmış.
3:2 IPS ekran, 4K+ desteğine sahip ve 3840x2560 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. MateView, aynı zamanda 60 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Bildiğimiz 4K ekranlardan farklı olarak MateView, 8.3 milyon piksel değil, 9.8 milyon piksel çözünürlükle farkını ortaya koyuyor ve 4K+ deneyimi yaşatıyor.
Ekran parlaklık seviyesi tarafında da MateView gayet yeterli. 500 nit ekran parlaklık seviyesi, farklı ışık koşullarında ekrana yansıyan görüntüleri rahatça görebilmemizi sağlıyor.
HDR10 desteği ile birlikte gelen ve 10 bit renk derinliğine sahip olan MateView; oyun oynarken, film izlerken ya da çalışmalarını sürdürmek istediğinizde kullanmaktan keyif alacağınız bir monitör.
Göz Konforu ayarına girerek gözümüzü yormadan uzun saatler boyu bu ekranda çalışabilirken, Parlaklık seviyesini de yine burada belirleyebiliyoruz. Renk Gamı ayarında ise 3 seçenek karşımıza çıkıyor. Bu noktada sRGB, DCI-P3 ve Doğal seçenekleri arasında tercih yapabiliyoruz. (sRGB modunda ΔE <1 ve DCI-P3 modunda ΔE <2 renk doğruluğu).
Ayarlar’a girdiğimizde ise burada Enerji Tasarrufu, Ses, Ekran, Dil ve Fabrika Ayarlarına Sıfırlama seçeneklerini görüyoruz. Örneğin Ses ayarına girerek monitörde dahili olarak yer alan mikrofonu açıp kapatabilirken, ses seviyesini de belirleyebiliyoruz.
Bilgisayarımda açtığım bir oyunu doğrudan MateView’ün büyük ekranına yansıttığımda oyun keyfi de bir başka oluyor.
MateView’ün bir başka öne çıkan özelliği de Huawei telefonlarla olan etkileşimi. Huawei OneHop desteği sayesinde Huawei telefonunuzun ekranını saniyeler içinde MateView’in ekranına yansıtabiliyorsunuz.
Biraz da MateView’ün tasarımından bahsedelim. Az önce söylediğimiz gibi oldukça büyük bir ekrana sahibiz ve bu ekranda Huawei’nin ince dokunuşlarını görebiliyoruz. Örneğin sürgülü yapısı sayesinde MateView’ün ekranını aşağı ya da yukarı yönlü hareket ettirebiliyor olmamız önemli bir nokta. Bunun dışında ekranı daha yatay bir hale getirebilmek de bize esneklik kazandırıyor.
MateView, geniş yelpazede bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın üzerinde 2 adet USB-C, 2 adet USB-A, 1 adet HDMI, 1 adet Mini DisplayPort yuvası ve bir adet de 3.5 mm ses jakı yer alıyor. Güç tuşu da ses jakının altına konumlandırılmış.
5999 TL fiyat etiketine sahip olan Huawei MateView, birçok farklı senaryoda kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir tasarıma ve özelliklere sahip. Şu sıra monitör arayışındaysanız MateView de seçeneklerinizin arasında mutlaka olmalı.