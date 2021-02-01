Huawei MatePad T 10s incelemesi: İşte öne çıkan özellikleri

Pandemi sürecinde bilgisayar satışları katlanarak artarken, tablet satışları da yerinde durmadı ve özellikle eğitim söz konusu olduğunda öne çıktı. Huawei de dünyanın önde gelen tablet üreticilerinden biri ve son olarak MatePad T 10s ile kullanıcıların karşısına çıkmış durumda.

10.1 inç ekran büyüklüğün sahip olan ürün, hayli hafif bir yapıda denebilir. Cihazın metal gövdesi mat bir yüzeye sahip ve arka kameraya dikey hizalanmış kenarın polikarbonat malzemeden üretildiği dikkat çekiyor.

Tabletin sağ kısmında ses butonları vew güç tuşu yer alırken, aynı bölümde iki mikrofon da bulunuyor. Stereo ses desteğine sahip olan üründe hoparlörler cihazın hem üst hem de alt kenar kısımlarında yer alıyor.



Artık bir standart haline gelen USB Type-C girişini kullanan Huawei MatePad T 10s, üzerinde 3.5 mm kulaklık yuvası da bulunduruyor ve böylece bu girişi kullanacaklar için ayrıca bir dönüştürücü kullanmaya gerek kalmıyor. Cihazda microSD kart desteğinin bulunduğunu da belirtelim.



10.1 inç'lik ekranla gelen ve 1900x1200 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz, dizi ya da film izlemek için kullanılabileceği gibi, e-kitap okumak söz konusu olduğunda da öne çıkan bir ürün. e-kitap modu, cihazın mavi ışığını filtreliyor ve göz yorgunluğunu azaltıyor. Önemli bir nokta.

Android 10 işletim sistemi ile gelen üründe diğer Huawei ürünlerinde olduğu gibi Google servisleri bulunmuyor. Ancak Huawei Mobil Servisleri ile birlikte cihazda bu eksikliği pek hissetmediğinizi söyleyebiliriz.

Huawei'nin geliştirdiği Kirin 710A işlemciden gücünü alan ve 3 GB RAM'le gelen ürün, pek çok uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. 64 GB dahili hafıza sunsa da, microSD kart depolama hafızasını artırabilme şansı veriyor.



5100 mAh kapasiteli uzun ömürlü bir batarya kullanan ürün, kullanıcıları yarı yolda bırakacak bir tablet değil. Ancak kullanım yoğunluğuna göre de batarya ömrünü değerlendirmek gerekiyor.

Gelelim cihazın kameralarına... Arka yüzde 5 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ürün, ön yüzünde de 2 MP kamera bulunduruyor. Kamera performansı açısından elbette çok fazla beklentiniz olmamalı, ancak görüntülü görüşme veya Zoom gibi uygulamaları kullanırken gayet yeterli.

Video tarafında ise ön kamera 720p, arka kamera ise Full HD video kaydı yapabiliyor.

Özetle Huawei MatePad T 10s, özellikle uygun fiyatlı tablet arayanlara yönelik bir tablet. Ses kalitesinden memnun kaldığımızı da söylemeliyiz. Ancak Google servisleri ve uygulamaları sizin için öncelikliyse başka bir alternatife de yönelebilirsiniz. Buna karşın dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery de pek çok seçenek sunuyor ve yerli uygulamaların sayısı gün geçtikçe arttığından işinizi fazlasıyla görecektir.