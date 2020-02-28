Huawei MatePad Pro 5G hangi özelliklerle geliyor?

Huawei MatePad Pro’da bulunan mikro-kavisli tasarım, rahat bir tutuş sağlarken, magnezyum alaşımlı çerçevesi tableti hafif ama dayanıklı tutuyor. Cihazda saf ve minimalist bir görünüm için antenlerin orta çerçeveye ve arka panele yerleştirildiği yekpare bir tasarım kullanıldı. Huawei MatePad Pro, yüksek performans ve pil ömrü sunan 7nm Kirin 990 amiral gemisi yonga seti ile destekleniyor. Huawei MatePad Pro 5G ise 5G bağlantısı sağlayan 7nm + EUV işlemiyle Kirin 990 5G amiral gemisi SoC tarafından destekleniyor.



EMUI10 kullanan Huawei MatePad Pro, çoklu pencere, çoklu ekran ve Huawei APP Çarpanını destekliyor. Huawei M-Pencil ve Akıllı Manyetik Klavyeyi de destekleyen tabletler, böylece PC Modu ve maksimum üretkenlik için yeni WPS özellikleri ile sinerjiyi de arttırıyor. Ayrıca, Huawei MatePad Pro dünyanın kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyen ilk tableti olma özelliğine de sahip.

Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çok ekranlı iş birliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok şeye olanak tanıyor.

Huawei MatePad Pro, doğal ve sezgisel bir yazma deneyimi sunmak için Huawei M-Pencil'ı destekleyerek cam yüzeylere yazmayı mümkün hale getiriyor. Kullanıcılar, 4.096 basınç hassasiyeti, eğim desteği ve kompozit malzemeden yapılmış uç ile, Huawei M-Pencil'dan inanılmaz doğruluk, yanıt hızı ve hassasiyet sağlayabiliyor. Huawei M-Pencil'ı Huawei MatePad Pro'nun üzerine yerleştirmek, bluetooth eşleştirmesini ve manyetik şarjı da otomatik olarak başlatıyor.

Huawei MatePad Pro, 280ppi piksel yoğunluğunda 2K QHD (2560 × 1600) çözünürlüğe sahip IPS panel ile birlikte geliyor. DCI-P3 sinematik renk gamını 540 nit parlaklık ve 1500: 1 kontrast oranında tam olarak gösterebilen QHD ekrana sahip olan cihazda. Huawei ClariVu ekran geliştirme teknolojisi kullanılıyor ve renk üretimi ile görüntü netliğini önemli ölçüde artırarak donanımı güçlendiriyor ve her karenin renkli ayrıntılarla keskin olmasını sağlıyor.