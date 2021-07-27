Huawei MatePad 11 incelemesi

MatePad 11’in en dikkat çeken yanı ise bence ekranı. 11 inç’lik bir ekran büyüklüğüne sahip olan ve 120 Hz yenileme hızıyla dikkat çeken MatePad 11, 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Oldukça ince çerçeveler kullanan MatePad 11’in ekran gövde oranı ise yüzde 86’yı buluyor. Bu QHD ekran, yakın mesafeden görüntülerken standart yüksek çözünürlüklü ekranlara kıyasla 4 kat daha fazla piksel sunuyor.

120 Hz ekran yenileme hızının farkını görmemek mümkün değil. Akıcı görselleri, hayli iyi seviyede tepkime hızı ile birlikte uygulamaları deneyimlemenin keyfi gerçekten de çok başka.



Ekranla ilgili bir başka önemli nokta ise 2. Nesil Huawei M-Pencil ile olan müthiş uyumu. 120 Hz ekranla birlikte 2 milisaniyeye kadar düşük bir giriş gecikmesi mümkün olduğundan kalem hareketlerine hayli duyarlı bir ekran ortaya çıkıyor. El yazıları ve çizimlerde ekranın ne kadar duyarlı olduğunu görebiliyorsunuz.

500 nit ekran parlaklık seviyesi sunan bu tabletin DCI-P3 renk gamını desteklemesi de bir başka dikkat çekici nokta… Bu sayede görüntüler ve videolar ekranda son derece canlı görünüyor.

Bildiğiniz gibi mavi ışık ve ekrandaki titremeler uzun süreli kullanımlarda gözleri yormaya başlıyor ve ne kadar iyi bir cihaz kullanırsanız kullanın bu pek de sağlıklı bir yol değil. Ancak MatePad 11 kullanıyorsanız bu sorun sizi bağlamıyor. Çünkü donanım düzeyinde mavi ışık emisyon azaltma ve titreşimsiz görseller sunan MatePad 11, bu sayede ekran başında kaç saat geçirirseniz geçirin MatePad 11 ile daha sağlıklı ve verimli bir kullanım deneyimi söz konusu oluyor.



MatePad 11, EMUI Yerine HarmonyOS temelinde çalışan bir tablet modeli. Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan ve zorlu oyunları yüksek grafik ayarlarında akıcı bir şekilde deneyimlemeye imkan veren bu tabletin elimdeki modeli 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. Hem depolama tarafında geniş bir alanımız var, hem de her uygulamayı gayet hızlı çalıştırabiliyoruz, yükleme süreleri de oldukça kısa.

MatePad 11’i ekipmanlarıyla birlikte kullanırsanız çok daha fazla verim alabilirsiniz. Bu aksesuarlardan biri de Huawei’nin geliştirdiği Akıllı Manyetik Klavye. Bu sayede tablet formundan iyiden iyiye bilgisayar formuna geçen bu yeni nesil MatePad ile daha rahat çalışabilirsiniz. 1.3 mm tuş mesafesi bulunan ve ergonomik bir yapıda olan bu özel klavye, iki farklı açıdan ekranı kullanabilmenizi sağlıyor. İsterseniz daha dik ya da daha yatay bir şekilde ekranı konumlandırabilirsiniz.



Huawei ekosistemindeki ürünleri birbirleriyle eşleştirmek sadece saniyeler sürüyor. Tableti bu klavyeye yerleştirir yerleştirmez Bluetooth üzerinden otomatik olarak eşleştiriyor. Klavyenin tablete bağlı olduğu sürece kablosuz şarj olduğunu ve ayrıca şarj etme gibi bir derdinizin olmadığını da belirtelim. Yani manyetik bağlantı sonrası otomatik şarj devreye giriyor.

Klavyemiz aynı zamanda da tabletimizin kılıfı olarak da iş görüyor ve MatePad 11’i muhafaza ediyor. Böylece bu hafif ve ince yapıdaki tableti yanınızda gönül rahatlığıyla taşıyabiliyorsunuz.



Gelelim MatePad 11’in bir diğer önemli aksesuarına, yani yeni nesil M-Pencil’a… M-Pencil’in ikinci nesil modeli olan bu özel kalem ile çeşitli çizimler yapabiliyor, belgelere imza atıp el yazımızı kullanabiliyoruz. Tıpkı klavyede olduğu gibi bu kalemi de MatePad 11’in kenarına koymanız yeterli. Eşleştirme saniyeler içinde olurken, manyetik bağlantı sağlanır sağlanmaz kalem şarj olmaya başlıyor ve uzun saatler boyu kalemle birlikte çalışabiliyorsunuz.

MatePad 11’in ekranında kullanılan son teknolojiler, M-Pencil ile olan deneyimi zirveye taşıyor. 4096’dan fazla Basınç Sensörü, Eğim ve Gölge İşlevleri ve tabii 2 milisaniyeye kadar kısa bir gecikme süresi ile birlikte kalem ile ekran arasında oldukça duyarlı bir etkileşim mümkün hale geliyor.



M-Pencil, çift dokunma desteğine sahip. Bu sayede mevcut araç ile anında şekil, anında tablo gibi farklı modlar arasında geçiş yapmak oldukça kolay. Bunun için parmağınızla hafifçe iki kez peş peşe M-Pencil’a parmağınızla dokunmanız yeterli.

Ayrıca M-Pencil, herhangi bir metin alanı için el yazısı içeriği gerçek zamanlı olarak makine tarafından kodlanmış metne dönüştüren Huawei FreeScript dahil olmak üzere pek çok etkileşim özelliklerini destekliyor. Ancak bu özelliğin şimdilik belirli uygulamalarca desteklendiğinin de altını çizelim.

Bu özel kalemle ilgili son bir notumu da paylaşayım: M-Pencil’in bu yeni nesil sürümü ile alanında en iyi uygulamalar sorunsuz çalışacak şekilde optimize edildi. Bu sayede öğrenci ve girişimciler M-Pencil’ı kullanarak hareket halindeyken de özel uygulamalarıyla yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya devam edebiliyor.



MatePad 11’i Mouse ile de sorunsuz kullanabilirsiniz. Örneğin mouse’u kullanırken imleci bazı uygulamaların üzerine getirdiğinizde önizlemesini görebilirsiniz.

MatePad 11, çok yönlü bir tablet. Oyun oynuyor, pek çok uygulamayı akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor, kalemle çizimler yaparken klavyemiz ile de işlerimizi hızlıca toparlıyoruz. Peki ses tarafında MatePad 11 neler yapıyor? 3D ses sistemine sahip olan bu tablet, dört kanallı geniş genlikli dört hoparlöre sahip ve bu da etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Dahili hoparlörleri oldukça güçlü ve ekranda hangi içerik olursa olsun ses de bu içeriği güçlü bir şekilde destekliyor. Zaten ses sisteminin Harman/Kardon’un uzman ses mühendislerince tasarlanıp kalibre edilmesi ve bu sayede hoparlörlerin ürettiği seslerin kaynak materyaline sadık kalması da ses tarafında MatePad 11’in oldukça iddialı bir tablet olduğunu bizlere gösteriyor.

Sesten bahsetmişken mikrofonlara da değinelim. Tabletin üzerinde 4 dahili mikrofon bulunuyor. Bu sayede MatePad 11, sesinizi doğru bir şekilde alabiliyor. Yapay zeka gürültü azaltma teknolojisi de arka planda olduğundan daha iyi iletişim için yazma ve ortam konuşmaları gibi sesler otomatik olarak filtreleniyor. Böylece online toplantılara girdiğimizde hem sesimizi net bir şekilde karşı tarafa ulaştırabiliyoruz hem de istemediğimiz seslerin karşı tarafa ulaşmasının önüne geçmiş oluyoruz.



Gelelim kamera tarafına… MatePad 11’in arka yüzünde otomatik odaklı 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera konumlandırılmış. Ön yüzde ise sabit odaklı bir 8 megapiksel kameramız var. İster manzara fotoğrafı çekin, isterseniz de selfie çekimi yapın, MatePad 11 fotoğraf çekmek istediğinizde de size eşlik edecek.

7250 mAh kapasiteli bataryaya sahip MatePad 11, size uzun saatler eşlik edecek bir tablet modeli. 12 saate ulaşan batarya ömrü sayesinde kesintisiz video seyretmek, internette gezinmek, çeşitli uygulamaları kullanarak işlerimizi sürdürmek ve elbette oyun oynamanın tadını çıkarmak mümkün.

Şimdi de isterseniz HarmonyOS ile çalışan MatePad 11’in arayüzünü kurcalayalım ve dikkatimizi çeken noktaları paylaşalım. Öncelikle menü geçişleri ve uygulamaların açılması süresi oldukça kısa. HarmonyOS ile birlikte Huawei’nin oldukça iyi bir iş çıkardığını görüyoruz. MatePad 11’in kurulumunu tamamladığınızda oyunlar, yaşam tarzı, eğlence ve sosyal gibi farklı kategorilerde uygulamaların derli toplu bir şekilde ekrana geldiğini görüyoruz.

Android uygulamaları ve AppGallery’den indirilen uygulamalar bu tablette sorunsuz çalışıyor. Üçüncü parti uygulamaları da dilersek Petal Search üzerinden ya da kendi resmi web sitelerinden indirebiliyoruz. Diğer yandan Petal Haritalar ise gelişmiş bir harita/navigasyon uygulaması. Pek çok ülke ve bölgede kullanılabilen bu uygulama ile bir yandan haritayı detaylıca görüntülerken, diğer yandan yol tarifleri alabiliyor, gerçek zamanlı trafik güncellemesi gibi özelliklerden yararlanabiliyorsunuz.



Çocuk Köşesi de çocuklu aileler için çok kullanışlı bir uygulama… Uygulamayı açıp çocuğunuz erişebileceği en uygun oyun ve uygulamalar ekrana geliyor ve çocuğunuz istese de bu ekrandan çıkamıyor ve şifre girilmesi halinde bu uygulamayı kapatıp ana ekrana dönülebiliyor. Dilerseniz süre belirleyebilir, hangi uygulamalara çocuğunuzun erişebileceğinizi seçebilirsiniz.

Huawei, farklı akıllı cihazları tek bir süper cihaz olarak ele alan, tüm cihazların ortaklaşa çalıştığı, yepyeni bir ekosistem kuruyor. Bu açıdan Ayarlar’a girdiğimizde ilk dikkatimizi çeken nokta da Süper Cihaz bölümü oluyor. Yakınınızda bulunan Huawei cihazları bu şekilde hızlıca ilişkilendirebiliyorsunuz. Örneğin Huawei’nin yeni kablosuz kulaklık modeli FreeBuds 4’ü MatePad 11’e sorunsuz bir şekilde hızlıca bağlayabilirsiniz.

Gelelim AppMultiplier yani Uygulama Çoklayıcı özelliğine… Bu özellik ile iki görevin tek bir uygulamada ayrı ayrı çalışması mümkün oluyor. Örneğin Bundle uygulamasına girdik ve bir haberi okumak istiyoruz. Ana ekran olduğu yerde kalırken, sağ bölüme ise okumak istediğimiz haber yansıyor. Benzer şekilde bir alışveriş uygulamasına girerek ürünleri ve fiyatları da bu şekilde rahatça karşılaştırabiliyorsunuz. Haziran 2021 itibariyle 4000’i aşkın uygulama da bu özelliği destekliyor durumda.



Huawei ekosistemindeki ürünler birbirleriyle uyum içinde çalışıyor. Tablet ve PC arasındaki çoklu ekran işbirliği de bu açıdan çok kullanışlı bir özellik. Bilgisayardan Huawei PC Yöneticisi’ni açarak tabletinizle bağlantı kurduğunuzda üç mod arasında seçim yapabiliyorsunuz. Ayna Modu ile PC ekranı MatePad 11’in ekranına yansıtılırken, Genişletme Modu ile de tabletinizi ikinci bir bilgisayar ekranı olarak kullanabiliyorsunuz. Yenilikçi İş Birliği Modu ise HarmonyOS 2.0 ve Windows arasında gerçek platformlar arası etkileşimleri mümkün kılarak, kullanıcıların metin, resim ve belge gibi içerikleri bağlı cihazlar arasında basit bir sürükle ve bırak yöntemiyle aktarmalarına olanak tanıyor.

Ve AppGallery… Uygulama yelpazesi hızla genişleyen ve özellikle de yerli uygulamaları daha çok görmeye başladığımız dünyanın en büyük uygulama mağazalarından AppGallery aradığınız pek çok uygulamaya kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ulaşamadığınız uygulamalara da az önce söylediğimiz gibi Petal Search’ü kullanarak ya da ilgili web sitesine girerek hızlıca yükleyebilirsiniz.

Tüm bu anlattıklarımın üstesinden gelebilen MatePad 11, buna karşın hem ince hem de hafif bir tablet. 485 gram ağırlığında olan MatePad 11, yaklaşık 7.25 mm’lik bir kalınlığa sahip. Böylece yanınızda taşımak da oldukça kolay…

Kullanmakta olduğum 128 GB hafızalı Huawei MatePad 11’in fiyatı 4999 TL. Üstelik MatePad 11’i bu fiyata aldığınızda beraberinde M-Pencil ile Akıllı Manyetik Klavye’yi de almış oluyorsunuz.

Sonuç itibariyle HuaweiMatePad 11 pek çok açıdan kullanıcısını tatmin edecek bir tablet. İş, eğitim, eğlence… Hangi amaçla alırsanız alın, ihtiyaçlarınıza fazlasıyla cevap verebilen bir tablet olmuş MatePad 11…