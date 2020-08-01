Huawei MatePad 10.8 duyuruldu: İşte özellikleri

Tablet pazarı yavaş yavaş hareketleniyor. Samsung ve Apple'dan sonra Huawei de yeni tabletleriyle piyasada boy gösteriyor. Şirketin bu alandaki son ürünü ise Huawei MatePad 10.8 oldu. Kendi geliştirdiği Kirin 990 işlemciden gücünü alan ürün, 2K çözünürlük sağlayan bir ekranla geliyor. 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunan üründe 256 GB dahili hafıza yer alırken, RAM tarafında ise 6 GB bellek dikkat çekiyor.

22.5W hızlı şarj teknolojisini destekleyen üründe 7500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Tablet, bu özellikleri dışında kamera tarafında da temel seviyede kullanıcıların ihtiyacını karşılayan bir ürün. 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kameraya sahip olan Huawei MatePad 10.8'in ön yüzünde de 8 MP selfie kamera yer alıyor. USB 3.0 arabirimini kullanan ve dijital kalem desteği de bulunan ürün, kalemle birlikte kutusundan çıkmıyor ve kalemi ayrıca satın almanız gerekiyor.

Android 10 işletim sistemi altında çalışan EMUI 10.1 arayüzünü kullanan Huawei MatePad 10.8, 13 Ağustos tarihinde satışa sunulacak. Ancak ürünün ilk etapta Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Global pazarda satışların ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Ürün, dört farklı model olarak geliyor:

[6 + 64 GB] Wi-Fi - 343 dolar

[6 + 128 GB] Wi-Fi - 400 dolar

[6 + 256 GB] Wi-Fi + Klavye - 515 dolar

[6 + 256 GB] LTE - 457 dolar



