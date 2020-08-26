Huawei MatePad 10.4 Türkiye'de satışa sunuldu

Yüzde 84 ekran / gövde oranına sahip olan MatePad 10.4 tablet, 7,35 mm inceliğinde ve 450 gr ağırlığa sahip. Yeni Huawei MatePad 10.4, 224PPI'de 2000x1200 çözünürlüğü ve NTSC renk gamının yüzde 70,8'ini destekleyen 10,4 inç 2K FullView ekranla geliyor. Huawei ClariVu Ekran Geliştirme teknolojisi, resim ayrıntısı ve dinamik aralığı iyileştiriyor.



Kullanıcı göz yorgunluğunun uzun süreli kullanımda minimumda tutulmasını sağlayan ekran panelinin işlevselliği, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık tarafından da onaylandı. Ürün, 3D stereo ses efektleri için Histen 6.0'ı destekliyor.

Yeni ürün 10.4, 7nm işlemle üretilen AI çip seti Kirin 810 içeriyor. Kirin 810 içinde iki A76 performans çekirdeği ve altı A55 verimlilik çekirdeğinden oluşan 2,27 GHz sekiz çekirdekli bir CPU yer alıyor. CPU kaynakları, işlemcinin değişen kullanıcı taleplerine dinamik olarak yanıt vermesini sağlayan AI tarafından planlanıyor. Özelleştirilmiş Mali-G52 grafik çipi, günlük görevlerde ve oyunlar gibi daha zorlu uygulamalarda GPU Turbo 3.0 desteğine sahip.

Kirin 810 ayrıca yapay zeka işlemeyi idare etmek için bir Da Vinci NPU içeriyor. HUAWEI MatePad 10.4 ayrıca 7250 mAh kapasitesinde pil içeriyor.

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzü ile gelen ürün, Çoklu Pencere, Çoklu Ekran İş Birliği ve Huawei App Multiplier özelliklerini destekliyor. Huawei Share, gelişmiş çapraz platform işlevselliğine sahip Huawei cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldıran çoklu ekran iş birliğini etkinleştiriyor. Dağıtılmış teknolojiye dayalı olarak geliştirilen çok ekranlı iş birliği, akıllı telefonlar ve tabletler arasında “sürükle ve bırak” dosya aktarımlarına olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına olanak tanıyor.

EMUI 10.1 ayrıca, iki Huawei cihazı arasında 1080p'ye kadar görüntülü görüşmeyi destekleyen yerel sohbet uygulaması olan MeeTime özelliğine de sahip.

Ürünün fiyatı 2399 TL olarak belirlendi.



