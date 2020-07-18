Huawei Matebook X Pro Türkiye'de satışa çıkıyor

Space Grey yani gri renkte kasasıyla Türkiye'de satışa sunulması beklenen Huawei Matebook X Pro, 14.6 mm kalınlığa sahip ve ağırlığı yaklaşık 1.33 kg. Intel'in yeni işlemcilerinden biri olan 10. Nesil Intel Corew i7-10510U'dan gücünü alan Huawei Matebook X Pro, sadece gündelik kullanımlarda değil, zorlayıcı uygulamaları da çalıştırabilen bir donanıma sahip.

Ekran çerçeveleri hayli ince olan Huawei Matebook X Pro'da ekran gövde oranı yüzde 91'e kadar çıkıyor. Şirket, Ultra FullView ekran tasarımı olarak isimlendirdiği bu özel tasarımda çerçeveleri gerçekten de hayli ince tutmuş.

Cihazın öne çıkan bir diğer özelliği de yine ekran özelinde kendini gösteriyor. Kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor. Beklendiği gibi Huawei Share teknolojisini de kullanan ve telefonlarlarla temas ettiğinde hızlıca bağlantı kurabilen Huawei Matebook X Pro, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Diğer yandan dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara erişimi mümkün kılıyor.

Huawei Matebook X Pro, 20 Temmuz tarihinde satışa sunulacak.



