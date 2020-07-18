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Teknoloji
Haber Giriş: 18.07.2020 - 09:06,Son Güncelleme:

Huawei Matebook X Pro Türkiye'de satışa çıkıyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei Matebook X Pro Türkiye'de satışa çıkıyor
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı Huawei Matebook X Pro, Türkiye'de satışa sunuluyor. Şirketin geliştirdiği en yüksek donanıma sahip olan bilgisayar olan Huawei Matebook X Pro, bakın hangi özelliklerle geliyor?

Space Grey yani gri renkte kasasıyla Türkiye'de satışa sunulması beklenen Huawei Matebook X Pro, 14.6 mm kalınlığa sahip ve ağırlığı yaklaşık 1.33 kg. Intel'in yeni işlemcilerinden biri olan 10. Nesil Intel Corew i7-10510U'dan gücünü alan Huawei Matebook X Pro, sadece gündelik kullanımlarda değil, zorlayıcı uygulamaları da çalıştırabilen bir donanıma sahip.

Ekran çerçeveleri hayli ince olan Huawei Matebook X Pro'da ekran gövde oranı yüzde 91'e kadar çıkıyor. Şirket, Ultra FullView ekran tasarımı olarak isimlendirdiği bu özel tasarımda çerçeveleri gerçekten de hayli ince tutmuş.

Cihazın öne çıkan bir diğer özelliği de yine ekran özelinde kendini gösteriyor. Kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.

Huawei Matebook X Pro Türkiyede satışa çıkıyor
Beklendiği gibi Huawei Share teknolojisini de kullanan ve telefonlarlarla temas ettiğinde hızlıca bağlantı kurabilen Huawei Matebook X Pro, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Diğer yandan dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara erişimi mümkün kılıyor.

Huawei Matebook X Pro, 20 Temmuz tarihinde satışa sunulacak.

Çinli telefon markası Elephone Türkiye'deHuawei, Xiaomi, Oppo, Meizu'dan sonra Çin'den yeni bir telefon markası Türkiye pazarına girdi. 4 yeni telefonu satışa sunan Elephone'un orta-üst seviye modeli Elephone U3H'yi yakından inceledik.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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