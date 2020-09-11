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Haber GiriÅŸ: 11.09.2020 - 10:35 | Son GÃ¼ncelleme:

Huawei Matebook X Pro tanÄ±tÄ±ldÄ±: Ä°ÅŸte dikkat çeken özellikleri

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Huawei Matebook X Pro tanÄ±tÄ±ldÄ±: Ä°ÅŸte dikkat çeken özellikleri
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Huawei, yeni dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarÄ± Huawei Matebook X Pro'yu gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kardÄ±. Huawei GeliÅŸtirici KonferansÄ±'nda tanÄ±tÄ±lan Ã¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶ne Ã§Ä±kan Ã¶zelliklerine gelince...

Huawei Matebook X Pro tanÄ±tÄ±ldÄ±. 1 kg aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki hafif dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarÄ±n en kalÄ±n bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yalnÄ±zca 13,6 mm ve bir A4 kaÄŸÄ±ttan daha kÃ¼Ã§Ã¼k. BÃ¶ylece kullanÄ±cÄ±lar Ã¼rÃ¼nÃ¼ daha kolay taÅŸÄ±yabiliyor.

Ã‡erÃ§evesiz bir ekran tasarÄ±mÄ±na sahip olan ve 3K Sonsuz FullView Ekran ile gelen Ã¼rÃ¼n, kullanÄ±cÄ±larÄ±n bir akÄ±llÄ± telefonda olduÄŸu gibi, ekranda Ã¼Ã§ parmakla aÅŸaÄŸÄ± kaydÄ±rarak hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ almasÄ±nÄ± saÄŸlayan Parmak Hareketleri Ekran GÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ gibi hareket desteÄŸiyle Ã§oklu dokunma Ã¶zelliÄŸine sahip.Â 

10. Nesil Intel Core iÅŸlemci ile gÃ¼Ã§lendirilen yeni amiral gemisi dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar, dokunmatik yÃ¼zey, daha iyi kullanÄ±m kolaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶nceki nesle kÄ±yasla yÃ¼zde 26 daha bÃ¼yÃ¼k ve tam dokunsal geribildirim sunmak iÃ§in Huawei Free Touch Ã¶zelliÄŸine sahip. ÃœrÃ¼n, klavyesinde 1,3 mm tuÅŸ hareketi sunan makas anahtarlara sahip. DÃ¶rt hoparlÃ¶rlÃ¼ bir ses sistemi oluÅŸturan iki tweeter ve woofer ile gelen cihaz,Â daha hÄ±zlÄ± baÄŸlantÄ± iÃ§in Wi-Fi 5'ten Ã¼Ã§ kat daha hÄ±zlÄ± olan Wi-Fi 6'yÄ± destekliyor.Â

Huawei Matebook X Pro tanÄ±tÄ±ldÄ±: Ä°ÅŸte dikkat Ã§eken Ã¶zellikleri

Huawei'nin daÄŸÄ±tÄ±k teknolojisine dayanan geliÅŸtirilmiÅŸ Ã‡oklu Ekran Ä°ÅŸ BirliÄŸi, sÃ¶z konusu Ã¼rÃ¼ne Ã§ok yÃ¶nlÃ¼lÃ¼k ekleyerek kullanÄ±cÄ±larÄ±n aynÄ± anda birden fazla cihazÄ±n yeteneklerinden yararlanmasÄ±na olanak tanÄ±yor. ArtÄ±k geliÅŸtirilmiÅŸ dokunmatik yÃ¼zeye gÃ¶mÃ¼lÃ¼ Huawei Share etiketi ile Ã¶zelliÄŸe eriÅŸmek daha kolay. KullanÄ±cÄ±lar hem bilgisayarÄ± hem de eÅŸleÅŸtirilmiÅŸ bir akÄ±llÄ± telefonu tek bir ekranda kontrol edebiliyor, dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ veya sesli aramalar yapabiliyor, dosyalarÄ± cihazlar arasÄ±nda aktarabiliyor ve akÄ±llÄ± telefona kaydedilen dosyalarÄ± doÄŸrudan bilgisayarÄ± kullanarak dÃ¼zenleyebiliyor.

Huawei akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±cÄ±larÄ±, dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarlarÄ±nÄ± internete baÄŸlamak iÃ§in Instant Hotspot'tan da yararlanabiliyorlar.Â 

Oppo Watch Türkiye'de! YakÄ±ndan inceledikOppo, ilk akÄ±llÄ± saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklÄ± boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteÄŸine sahip, fitness koÅŸusu, yaÄŸ yakma koÅŸusu, açÄ±k havada yürüyüÅŸ, açÄ±k havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beÅŸ egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doÄŸru bir ÅŸekilde izleyen akÄ±llÄ± saatte, 5 dakikalÄ±k egzersiz videolarÄ± da boÅŸ zamanlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸerlendirmenizde size yardÄ±mcÄ± oluyor. DolayÄ±sÄ±yla en yoÄŸun zamanÄ±nÄ±zda bile saatinize yapacaÄŸÄ±nÄ±z birkaç dokunuÅŸla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açÄ±k olan nabÄ±z izleme özelliÄŸi de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± takip ediyor. Ä°leri düzey uyku izleme özelliÄŸi de her gece uyku durumunuzla ilgili kayÄ±t tutuyor. KapalÄ± ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklÄ± spor seçeneÄŸinin bulunduÄŸu Google Fit de bu tabloya eklendiÄŸinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüÅŸüyor. Ä°ÅŸte ürünün öne çÄ±kan tüm özellikleri...(Sponsorlu Ä°çerik)
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