Huawei MateBook X Pro ortaya çıktı! İşte tüm özellikleri

Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng ürün hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Ultra ince bir amiral gemisi dizüstü bilgisayarı olan yeni Huawei MateBook X Pro, Huawei’nin tasarım anlayışını yansıtıyor. Bu arada, dokunmatik özellikli Ultra FullView ekran, güç tüketimi, performans ve tüm senaryo bağlantılarındaki atılımlar tüketicilerin üretken kalmalarını sağlıyor.”

Yeni Huawei MateBook X Pro, birinci sınıf CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip. Huawei MateBook X Pro, Mystic Silver, Space Grey renklerine ek olarak Emerald Green renk seçeneğiyle de geliyor. Huawei’nin en yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarı portatif; 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığında...

Her tarafta ince çerçevelerle Ultra FullView ekran, Huawei MateBook X Pro'da etkileyici bir yüzde 91 ekran / gövde oranı elde ediyor.

Yeni Huawei MateBook X Pro, 10.Nesil Intel Core i7-10510U ve i5-10210U ile geliyor. 2GB GDDR5 üzerinde çalışan NVIDIA GeForce MX250 ile donatılmış olan yeni Huawei MateBook X Pro, grafik ve video düzenlemeden oyun ve multimedya içerik tüketiminde dikkat çeken bir cihaz. Huawei Shark Fin Fans 2.0 daha yüksek bir hava çıkışı üretmek için daha büyük kanatçıklara da sahip. Yeni Huawei MateBook X Pro, aynı zamanda, gerçek zamanlı sistem sıcaklığı izleme sağlayan akıllı bir filtreleme teknolojisine sahip ve dizüstü bilgisayara daha sessiz işlemler sağlayan pürüzsüz bir fan eğrisini de bünyesinde bulunduruyor.



Huawei MateBook X Pro, dört hoparlöre sahip. Ayrıca, Huawei MateBook X Pro büyük bir 56Wh pil içeriyor. Huawei’nin güç tasarrufu modlarıyla birlikte cihaz, herhangi bir güç kablosundan bağımsız olarak uzun batarya ömrüne sahip.

Bu arada, Huawei MateBook X Pro, bir dizi şarj çıkışı ile kullanılabilen 65 W Tip C taşınabilir adaptörle birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için güç adaptörünü kullanmanın yanı sıra, bazı telefonlar için Huawei SuperCharge'ı da destekliyor.

Çoklu Ekran Uyumu (Multi-screen Collaboration), yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlıyor ve aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor. MateBook X Pro, üçlü işleme yeteneği ve MateBook'un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Huawei, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda, klavye, kamera, mikrofon ve fare gibi dizüstü bilgisayar aksesuarları artık akıllı telefonunuzun çevre birimleri olarak kullanılabiliyor ve daha rahat bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.