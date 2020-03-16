MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei MateBook D 15 Türkiye’de satışa çıkıyor
GeriTeknoloji Huawei MateBook D 15 Türkiye’de satışa çıkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 16.03.2020 - 13:58,Son Güncelleme:/

Huawei MateBook D 15 Türkiye’de satışa çıkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei MateBook D 15 Türkiye’de satışa çıkıyor
Abone Olgoogle-news

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan ultra hafif Huawei MateBook D 15’i Türkiye’de satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile güçlenen MateBook D 15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı karşılıyor. 

Daha kolay ve akıllı bağlantı

Huawei MateBook D 15, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor. 

HUAWEI FullView ile gerçekçi ekran deneyimi

Huawei, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D 15, yüzde 87'lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16: 9 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. 

Huawei MateBook D 15 Türkiye’de satışa çıkıyor

Güçlü işlemci, güçlü performans

AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alan HUAWEI MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU’ya sahip. Ayrıca Huawei MateBook D 15, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor. 

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. 

Her boyutta üstün pil ömrü

HUAWEI MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. HUAWEI MateBook D 15, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip. 

AMD Ryzen işlemcili Huawei MateBook D 15, 20 Mart 2020 itibariyle 4.599TL tavsiye edilen kullanıcılarıyla buluşacak. MateBook D Serisi’nin diğer üyeleri de çok yakında tüketicilerle buluşacak.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle