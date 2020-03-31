Huawei MateBook D 14 Türkiye’de satışa sunuluyor

HUAWEI, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, yeni bir dizüstü bilgisayar ortaya çıkarıyor. MateBook ailesinin geri kalanıyla uyumlu olarak HUAWEI MateBook D 14, HUAWEI FullView Ekran ile birlikte geliyor. 4,8 mm kalınlığında ultra ince çerçeve ekranıyla MateBook 14, yüzde 84 ekran / gövde oranı sağlıyor. Daha ince çerçeveler ve gömme kamera gibi geliştirmelerle HUAWEI MateBook D 14, yalnızca 322,5 x 214,8 x 15,9 mm boyutlarına sahip.

Parlama önleyici 14 inç 16: 9 IPS paneliyle dikkat çeken seri, Full HD (1920 × 1080) çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Ayrıca HUAWEI MateBook D 14, daha iyi göz koruması sağlayan, TÜV Rheinland sertifikalı, düşük mavi ışık emisyonuna sahip.

HUAWEI MateBook D 14, yüksek düzeyde kararlılık ve güvenilirliği korurken güçlü bir performans sunmak için AMD Ryzen işlemci ile güçlendirilmiş.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip cihaz, aynı zamanda SSD ve SSD + HDD seçenekleri ile ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Cihaz, soğutma ve pil ömründe de dikkat çeken özelliklere sahip. Ürün, soğutma için HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

Ürün, 56Wh yüksek kapasiteli piliyle, tek bir şarjla 9.5 saate kadar 1080p video izlemeyi mümkün kılıyor. HUAWEI MateBook D 14, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

Ürün, yeni bir Huawei Share özellikleri seti sunuyor. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği sistem, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

AMD Ryzen işlemcili Huawei MateBook D 14, Mistik Gümüş rengiyle 1 Nisan itibariyle (yarın) 4,999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıcılarla buluşacak.



