Huawei MateBook 14s incelemesi

Yaklaşık iki haftadır kullanıyorum ve ilk olarak cihazın ekranından biraz size bahsetmek istiyorum. 2520x1680 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz, 2.5K FullView ekranı sayesinde daha keskin kalitede görüntü sunarken, tam yüksek çözünürlüklü ekranlarla karşılaştırıldığında ise görsel netliğinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Ekranın dokunmatik özelliği de var ve kolayınıza geldiğinde parmak hareketleriyle cihazı kullanmak oldukça pratik. Ekranı dilediğiniz gibi yukarı aşağı kaydırabilirken, zum in ya da zum out yapmak da oldukça pratik.

MateBook 14s’in ekranı pek çok açıdan kullanıcısını tatmin edecek özelliklerle donatılmış. %100 sRGB renk gamı, 1.07 milyar renk, 400 nit ekran parlaklık seviyesi ve 1500:1 kontrast oranıyla hem iş hem de eğlence amaçlı kullanabileceğiniz, kullanışlı bir bilgisayar olmuş. Daha gerçekçi renkleri ekrana yansıtması nedeniyle hem profesyonel düzenleme için olanak sunarken, hem de örneğin bir seyahate çıktığınızda film seyretmenin keyfi de bir başka oluyor.



Diğer MateBook serisinde olduğu gibi MateBook 14s de 3:2 en/boy oranıyla dikkat çekiyor. Peki 16:9 olan ekranlardan ne farkı var? Geleneksel 16:9 en boy oranına sahip ekranların aksine bu cihazın ekranında içeriğinizin yüzde 8’i kadarını daha ekranda görebiliyorsunuz. Yani ekrana çok daha fazlasını sığdırabiliyorsunuz. Özellikle de video düzenleme yazılımı kullanan ya da borsa endekslerini takip edenlerin işine fazlasıyla yarayacak bir özellik.

Ekranın bir başka dikkat çeken özelliği de 90 Hz ekran yenileme hızı sunması. Huawei’nin önceki modellerinden biri olan MateBook 14’te 60 Hz yenileme hızı vardı. Bu cihaz ise 90 Hz’e çıkarak yüzde 50 iyileştirme sağlıyor. Bu da web sayfalarında kaydırma yaparken bulanıklığın önüne geçiyor ve özellikle de oyun oynarken anlık olarak etrafınızda olan bitenleri daha net olarak görebiliyor ve rakiplerinize karşı avantajlı bir konuma yükseliyorsunuz.



Yenileme hızını sürekli olarak 90 Hz seviyesinde tutmak zorunda değiliz. Huawei, 90 ile 60 Hz arasında yenileme hızını değiştirebilmemize de imkan veriyor. Bu değişikliği yapmak için Fn+R tuşlarına basmamız yeterli. Peki bu değişikliği neden yapmalıyız?

Ekran yenileme hızı arttıkça enerji tüketimi de artar. Dolayısıyla daha yüksek yenileme hızını gerçekten ihtiyaç duyduğumuz anlarda kullanmak daha mantıklı. 90 Hz ekran yenileme hızını özellikle de oyun oynarken ya da bu gibi daha akıcı bir ekran deneyiminin gerektiği durumlarda açık tutun. Ancak günlük iş rutinlerinizi rakip ederken veya film izlerken 60 Hz ekran yenileme hızı yeterli.

Ekran başında saatlerinizi geçiren biriyseniz göz sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. MateBook 14s de bu açıdan kullanıcı dostu bir ürün. Bir yandan yüksek görüntü kalitesi sunarken, diğer yandan zararlı mavi ışığı ve titreşimi azaltıyor ve gözlerimiz yorulmuyor. Ayrıca otomatik parlaklık ayarı sayesinde ekrandaki içerikleri güneş ışığı altında da olsanız rahatça görebiliyorsunuz.



RAM, depolama ve işlemciye bakalım şimdi de. 16 GB LPDDR4x çift kanallı hafıza ve 512 ila 1 TB SSD ile donatılan cihazın, işlemci tarafında ise 11. Nesil Intel Core H-Serisi işlemci tercih edilmiş.

Bu işlemci ile MateBook 14s, önceki model MateBook 14’e göre yüzde 20 oranında daha yüksek performans gösteriyor.

Profesyonel video ve grafik düzenleme gibi yüksek performans gerektiren uygulamaları kullanacaksanız MateBook 14s işinizi fazlasıyla görecek bir model.

Bu yüksek performansın sağlanmasında Huawei’nin özel soğutma tasarımının da rolü oldukça büyük. Huawei Shark Fin adı verilen bu genişletilmiş özel kanatlar sayesinde cihaz yoğun tempoda çalışsa da etkili bir soğutma sağlanabiliyor. MateBook 14’e kıyasla sistem hava akışında yüzde 25 artış kaydedilirken, bu da çoklu görevlerin sorunsuzca yapılabilmesine ve oyunları akıcı bir şekilde oynamanıza imkan veriyor.



Ses tarafında ise MateBook 14s’in bir ilk olma özelliği var. Şirket ilk kez Huawei Sound teknolojisini bu MateBook modelinde kullanıyor. Bu teknoloji, 4 mikrofon ve 4 hoparlörce destekleniyor. Özellikle de evden çalışan ya da eğitimini sürdürenler için çok işe yarayacak özelliklere sahip. Cihaz, 5 metreden 360 derece ses alabiliyor.

Ayrıca yapay zeka gürültü engelleme özelliği sayesinde evde bir toplantıya katıldığında sesinizi net bir şekilde karşı tarafa ulaştırabiliyorsunuz. Arka planda bir robot süpürge çalışıyor olsa da bu gürültü görüşmenize yansımıyor. Ya da evden çalışmaktan sıkıldınız ve kafeye gidip çalışmak ve toplantılara katılmak istiyorsunuz ama bir yandan da kafelerin gürültülü olduğunu düşündüğünüz için bir çekinceniz de var. MateBook 14s kullanıyorsanız bunu dert etmenize gerek yok, çünkü kablolu kulaklık takarak görüşmelere girdiğinizde cihazınız sadece sizin sesinize odaklanacağından etraftaki gürültü toplantınıza karışmıyor. Hssssss

Sesten bahsediyorsak işin bir de eğlence yanı var tabii. Çift woofer’lar ve çift tweeter’lar sayesinde surround ses deneyiminin oldukça iyi olduğunu söylemem gerek. Film izlerken ya da oyun oynarken ses performansından memnun kaldığımı söyleyebilirim.



Peki MateBook 14s tüm bunları yapabilirken batarya ömrü ne durumda? Bu cihazı 15 dakika şarj ettiğinizde 3 saatlik batarya ömrü elde ederken, 90W hızlı şarj adaptörü ile yüzde 0’dan yüzde 100’e sadece 90 dakikada MateBook 14s’i şarj edebilmek mümkün. Tam şarj olduğunda ise örneğin bilgisayarınızda yüklü 1080p videoları 13 saat boyunca şarj derdi olmadan izleyebiliyorsunuz. Evden çıkarken ya da seyahate giderken bu 90W’lık bu şarj adaptörünü yanınıza almanız yeterli. Ne de olsa diğer Huawei cihazlarınızı da bu minik adaptörle şarj edebiliyorsunuz.

Biraz da MateBook 14s’in tasarımına yakından bakalım. 14.2 inç’lik ekranımız var ve ince metal bir gövdeye sahip. 1.43 kg ağırlığındaki cihaz, küçük boyutları sayesinde rahatça taşınabiliyor. Girişlere baktığımızda ise 3.5 mm kulaklık yuvası, iki adet USB Type-C girişi, HDMI yuvası ve bir adet de USB 3.2 yuvası karşımıza çıkıyor.

Klavyesi de diğer MateBook serisi cihazlarda olduğu gibi oldukça kullanışlı. Arkadan LED aydınlatmalı bir yapıda olan bu mekanik klavye, yumuşak iniş tasarımına sahip. Bu sayede yazarken sert bir zemine basıyor gibi değil, yay üzerine yazar gibi hissediyorsunuz. Böylece uzun süre çalıştığınızda parmak uçlarınızda herhangi bir acı hissetmediğiniz gibi, uzun saatler boyu da rahat çalışabiliyorsunuz.



Güvenlik söz konusu olduğunda da istersek kızılötesi kamerayı, istersek de parmak izi tarayıcıyı kullanabiliyoruz. Parmak izi tarayıcı diğer MateBook modellerinde olduğu gibi güç tuşunda yer alıyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Webcam ise bu kez klavyede yer almıyor ve ekran üstü 720P HD kamera tercih edilmiş.

MateBook 14s, Huawei Share özelliği ile diğer Huawei cihazlarıyla da uyum içinde çalışıyor. Huawei Share üzerinden akıllı telefon ve tablet ile çoklu ekran iş birliği yapabilirken, dosya paylaşımı da mümkün hale geliyor. Örneğin telefonunuzu bilgisayara bağladıktan sonra artık telefonla işiniz kalmıyor ve telefonun kilidi dahi bilgisayar üzerinden açabiliyorsunuz. MatePad 11 gibi bir Huawei tabletiniz varsa da çoklu ekran işbirliği sayesinde farklı modlarda kullanabiliyorsunuz.

Huawei MateBook 14s ana hatlarıyla gayet başarılı bulduğum bir cihaz oldu. Diğer Huawei cihazlarıyla olan tam uyumu, sunduğu geniş yelpazedeki bağlantı yuvaları, gelişmiş ekran özellikleri, hafif yapısı ve sunduğu yüksek performans ile birlikte ideal bir dizüstü bilgisayar olmuş. Şu sıra dizüstü bilgisayarınızı değiştirmek niyetindeyseniz MateBook 14s’e şans verebilirsiniz.