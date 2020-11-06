Huawei MateBook 14 Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte özellikleri

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MateBook, 4,9 mm ince çerçeveli FullView ekrana sahip. İnce çerçevelere sahip olan ürünün ekran gövde oranı da yüzde 90'a ulaşıyor. Cihazın 15,9mm boyutlarındaki metal gövdesi 1,49 kg ağırlığında.

185 PPI ekranı ile 2160x1440 çözünürlüğü, RGB renk gamının yüzde 100'ünü, 1500:1'lik kontrast oranını ve 300 nit maksimum parlaklığı destekleyen MateBook 14, 2K FullView ekranla birlikte sunuluyor. Ayrıca ekran, mavi ışık emisyonlarını etkin bir şekilde filtreleyen ve dizüstü bilgisayarı uzun süre kullanmak zorunda olan kişilerin gözlerini koruyan TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikasına da sahip.

MateBook 14, AMD Ryzen 4000 H-Serisi işlemci ve entegre AMD RadeonGrafik kartıyla geliyor. Performans modu etkinleştirildiğinde işlemciyi 40W'a kadar yükselterek, toplu görüntü düzenleme ve kodlama gibi görevlerde kullanıcılara daha fazla talep için ekstra güç sağlıyor.

Çift kanal modunda çalışan 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB yüksek performanslı PCIe SSD ile yapılandırılabiliyor. Çift Huawei Shark fan, sessiz çalışıyor ve soğutma performansı ve fan akustiği sunan "S" şeklinde yeni bir kanat tasarımına sahip.

Akıllı güç yönetimi çözümüyle birlikte çalışan 56 Wh'lik pille gelen ürün, tek bir şarjla 10 saate kadar sürekli 1080p video oynatmayı destekliyor.



MateBook 14, Windows ve Android cihazlar arasında köprü görevi gören Huawei Share'i destekliyor. Huawei Share Çoklu Ekran İş Birliği ile kullanıcılar, bu özelliği destekleyen Huawei akıllı telefonlarını PC üzerinden kontrol edebiliyor, dosyaları birbirleri arasında aktarabiliyor, klavye ve fare gibi çevre birimlerini paylaşabiliyor ve her iki yazılım ekosistemine aynı anda erişim sağlayabiliyorlar. Bu özellikte yapılan iyileştirmeler, kullanıcıların akıllı telefona kaydedilen dosyaları doğrudan PC üzerinden tek bir ekranda aramalarına, açmalarına ve üzerinde çalışmalarına olanak tanıyor.

MateBook 14, 8 GB RAM ve 256 GB SSD ve 16 GB RAM ve 512 GB SSD seçenekleri ile ön satışa sunuluyor. Fiyatlar ise sırasıyla 6.999 TL ve 8.699 TL.



