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GeriTeknoloji Huawei MateBook 14 görücüye çıktı, özellikleri belli oldu
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Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Huawei MateBook 14 görücüye çıktı, özellikleri belli oldu

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Huawei MateBook 14 görücüye çıktı, özellikleri belli oldu
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Huawei, Matebook X Pro ile birlikte yeni dizüstü bilgisayarlarından Matebook 14'ü de görücüye çıkardı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

Taşınabilir bir tasarıma sahip olan Huawei MateBook 14, AMD Ryzen 4000 H Serisi işlemciden gücünü alıyor. Bu işlemci, yoğun iş yükleri altında termal performans sunan Huawei Shark Fin fanlarıyla birlikte geliyor.

2K Huawei FullView Ekrana sahip olan ürün, Çoklu Ekran İş Birliği dahil akıllı özellikleri de destekliyor.

Ürünün Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor; ancak takvim henüz netleşmiş değil.

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