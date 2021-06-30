Huawei MateBook 13 R7 Türkiye’de ön satışa çıktı

MateBook 13 R7, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

MateBook 13 R7, soldaki güç ve veri aktarımını, sağdaki ise veri aktarımı ile Display Port bağlantısı destekleyen iki adet USB-C bağlantı noktasının yanı sıra bir de 3,5 mm ses jakı barındırıyor.

Şirket, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. MateBook 13 R7, yüzde 88'lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici ve özellikle üretkenlik için tasarlanmış 3:2 IPS paneliyle de dikkat çeken dizüstü bilgisayar, 2160 x 1440 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.



AMD Ryzen 7 3700U işlemciden gücünü alan MateBook 13 R7, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

16 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook 13 R7, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. 512 GB SSD ise ek depolama alanı ihtiyacı olmadan bilgisayarın kullanılabilmesini sağlıyor.

MateBook 13 R7, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 41,7 WH güçlü piliyle, 11,6 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. HUAWEI MateBook 13 R7, bilgisayarı 15 dakikada yüzde 2,3 saat ofis kullanımı sunacak şekilde şarj edebilen 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.

MateBook 13 R7'nin güç düğmesi diğer tüm Huawei dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip.



Klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı İstediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamaz.

MateBook 13 R7'nin sınırsız dünyasında daha uzun süre zaman geçirilmesini sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.

Radeon RX Vega 10 Graphics barındıran AMD Ryzen 7 3700U işlemcili MateBook 13 R7, Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Tavsiye edilen satış fiyatı ise 8.499TL.