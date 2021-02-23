Huawei Mate X2 tanıtıldı! İşte şaşkınlık yaratan yeni telefon

Ekranı katlanabilen telefonlar söz konusu olduğunda Huawei aslında bir ilki yapmıyor. Daha önce de şirket bu tip telefonlar üretmişti. Ancak bu kez bu seriye yeni bir üye daha geldi ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek bir telefon olacak gibi görünüyor. Kasıtlı olarak kaydırılmış denge noktasına sahip yeni kompakt tasarımı ile Huawei Mate X2, katlanmış olsun ya da olmasın istisnai bir şekilde çalışıyor. Hassas bir şekilde tasarlanan Mate X2, küçük bir boyuta katlanıyor ve düz bir ekrana güzel bir şekilde açılıyor. Yüksek mukavemetli çelik ve karbon fiber kompozit kasa, hafif ancak sağlam bir cihaz olmasını sağlıyor.

Mate X2’nin katlanabilir tasarımı, her yerinde kıvrımlı köşelerle kompakt bir şekle katlanıyor. Katlanmamış durumda cihaz, bir kenarında 4,4 mm kadar ince olmasını sağlayan eğimli bir arka yüzeye sahip. Denge noktası, cihazın merkezinden biraz uzağa kaydırıldığı için, cihaz açılmış veya kapatılmış olsun, dengeleniyor.



Çift ekranlı tasarımı ile Mate X2’nin 8 inç boyutundaki esnek iç ekranı, türünün en büyüklerinden biri. Mate X2, yansımayı en aza indirmek için manyetik olarak kontrol edilen bir nano optik katman sunuyor. Dışarıdaki 6,45 inç OLED ekranla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kullanıcılar bir moddan diğerine geçerken tutarlı bir deneyim sunmak için her iki ekran da süper yüksek çözünürlüğe, yüksek dokunma örnekleme hızına ve 90 Hz yenileme hızına sahip.

Mate X2’nin dış ekranının 21:9 en boy oranı, çoğu genel uygulama ile uyumlu. Açıldığında 8:7,1 altın orana sahip geniş bir akıllı cihaza dönüşerek dikey veya yatay olarak tutulduğunda farklı bir deneyim sunuyor.



Şirketin beş yıl boyunca geliştirmek için uğraştığı karmaşık Çok Boyutlu Menteşe sistemine değinelim şimdi de. Çok boyutlu bir kilitleme mekanizması sayesinde menteşe, cihaz katlandığında ekranı saklamak için su damlasına benzer bir boşluk oluşturuyor. Bu yöntem, cihazın neredeyse fark edilemeyecek bir boşlukla katlanmasını sağlıyor ve cihaz açıldığında dış ekrandaki kırışıklığı en aza indiriyor. Kenarlardaki açıklıklar da toz ve kirin sisteme girmesini ve ekrana zarar vermesini önlemek için gizleniyor.

Daha büyük ekran, geniş bir görüntüleme alanı sunarken, cihazın katlanabilirlik özelliği taşınabilirliği üst düzeye çıkarıyor. İnsan faktörleri üzerine kapsamlı araştırmalardan yararlanan şirket, akıllı deneyimi sunmak için katlanabilir form faktörünü sıfırdan tasarladı. İnternette gezinme ve üretkenlik görevlerinden medya tüketimine, çevrimiçi alışverişe ve oyun oynamaya kadar Mate X2, kullanıcıların dikkatini çekecek bir cihaz.

Mate X2’nin geniş ekranı, çoklu görev temel alınarak tasarlanmış bir dizi akıllı özellik ile tamamlanıyor. Smart Multi-Window, Floating Window, App Multiplier, App Bubble ve daha fazlasıyla kullanıcılar tek bir ekranda bile verimli bir şekilde çoklu görev yapabiliyorlar.

Smart Multi-Window, kullanıcıların e-posta uygulamasında bir e-posta ekini önizlemek veya Not Defteri'nde bir bağlantı açmak gibi etkin uygulamayı küçültmeden başka bir uygulamadaki içeriği hızlı bir şekilde önizlemesini sağlıyor. App Multiplier, kullanıcıların tek bir uygulamanın birden çok örneğini açmasına olanak tanıyor. Bu özellik, Not Defteri gibi uygulamalarda kaydedilen başka bir belgeye başvurmak gibi zamanlarda kullanışlı oluyor.



Active Floating Windows yalnızca yeniden boyutlandırma haricinde, App Bubble içinde istiflenebilir. Aynı zamanda herhangi bir zamanda herhangi bir aktif Çoklu Pencere’nin yerine de geçebilirler.

Mate X2, tüketicilerin hayatlarını günün her saatinde kristal netliğinde belgelemelerine ve paylaşmalarına olanak tanıyan Ultra Vision Leica Dörtlü Kamera ile donatıldı. 50MP Super Sensing Geniş Kamera, hızlı odak ve yüksek kaliteli görüntüler yakalamak için RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve 4'ü 1 arada piksel gruplama ve Tam Piksel Octa PD Otomatik Odaklama özelliklerini içeren ilk sensörlerden birine sahip., Periskop optik tasarıma sahip 10x telefoto kamera, uzun menzilli fotoğrafçılık için 10 kat optik yakınlaştırma, 20 kat hibrit yakınlaştırma ve 100 kat dijital yakınlaştırmayı destekliyor. 16MP Ultra Geniş Kamera, aynı zamanda objektife 2,5 cm kadar yakın nesneleri çekmek için makro modunu da destekliyor.

Mate X2'nin katlanabilir tasarımı, kullanıcıların oto portreler için Ultra Vision Leica Dörtlü Kameradan yararlanmasını sağlıyor.

Ses açısından cihazda bulunan çift hoparlörlü stereo ses sistemi, hafif karbon fiber kubbelere sahip ultra ince, geniş genlikli sürücüler kullanıyor ve herhangi bir kaynaktan ayrıntıları da kullanıcıya duyurabilmek, derin alçak sesler ve temiz tizler sunmak için Huawei Histen ses efektlerini destekliyor.

5G çip üzerinde sistem (SoC) olan Kirin 9000’I bünyesinde barındıran Mate X2, sinyal gücündeki ve akıllı telefonun modundaki değişikliklere göre en iyi anteni dinamik olarak seçen tamamen yeni bir akıllı anten sistemine de sahip. İster katlanmış ister katlanmamış, dikey veya yatay tutulmuş olsun, bu sistem optimum kullanıcı deneyimi için güçlü sinyal alımı sağlıyor.

Mate X2, devasa bir 4500 mAh bataryaya sahip ve 55 W Huawei SuperCharge'ı destekliyor.

Mate X2’nin Beyaz, Siyah, Kristal Mavi ve Kristal Pembe renk seçenekleri mevcut.