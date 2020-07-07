Huawei Mate V: Ekranı katlanabilen bir telefon daha

Huawei Mate X ve Mate Xs'in ardından sıra Huawei Mate V'de. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre Huawei, Mate V markası için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne başvuruda bulunmuş durumda. Ancak telefonun özelliklerinin nasıl olacağı henüz belli değil.

Huawei, Mate V ile Mate Xs'in devam modelini de çıkarabilir, Samsung'un Galaxy Z Flip modeli gibi daha farklı şekilde ekranı katlanabilen bir telefon da tasarlayabilir.



Samsung Galaxy Flip Z

120 Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi beklenen Huawei Mate V, bu sayede önceki modellere kıyasla çok daha akıcı bir deneyim sunacak. Ayrıca Galaxy Note serisi telefonlardan alışık olduğumuz Stylus tipi kalemin bir benzerinin de Huawei Mate V ile gelebileceği konuşuluyor.

Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 1000 işlemciden güç alması beklenen Huawei Mate V'nin bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.