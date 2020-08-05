Huawei Mate 40'ın tasarımı kesinleşti: Böyle görünecek

OnLeaks üzerinden sızan fotoğraflara bakıldığında Huawei Mate 40 ailesinin Mate 30 Pro serisine hayli benzediği, arka yüzdeki kamera tasarımından ekranın kavisli yapısına kadar pek çok açıdan uyumlu olduğu görülüyor. Elbette bunlar birer render görüntü ve kullanımda olan Mate 40 modelleri değil.

Peki telefonların özellikleri nasıl olacak? Mate 40 Pro modelinde 108 MP çözünürlüğünde bir arka kamera olması beklenirken, kullanılan 9P (Free-Form) yapısı ise ultra geniş açılı lenslerin çekimlerinde yaşanan bozulmaları ortadan kaldıracak. Ancak bu konuda detaylı bir bilgi henüz yok.

120 Hz yerine 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olması beklenen Mate 40 serisinde Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 1000 işlemcilerin boy göstermesi bekleniyor.



Şarj tarafında da önemli iyileştirmeler yapan Huawei, Mate 40 ailesine 66W hızlı şarj desteği sağlayacak. Mate 30 serisinde 40W hızlı şarj desteği sunuluyordu.

5000 mAh kapasiteli bataryayla gelmesi beklenen Mate 40 serisi, her ne kadar 66W hızlı şarj ile dakikalar içinde telefonu tam şarj edecek olsa da, Xiaomi'nin 120W hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığının ortaya çıkmasıyla rekabetin bu alanda iyice kızışacağı anlaşılıyor.



