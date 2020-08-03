Huawei Mate 40'ın tasarımı böyle mi olacak?

Huawei, Mate 30 serisi telefonlarının ardından P40 serisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise sıra Mate 40 ailesinde. Cihazla ilgili gelen çarpıcı bilgi ise diğer amiral telefonların aksine ekran yenileme hızının 120 Hz olmayacak olması. Şirket, 90 Hz'de karar kılarken, Mate 30 serisinde olduğu gibi Google servislerini bu telefonlarında da kullanamayacak.



2460x1200 piksel ekran çözünürlüğü sunması beklenen telefonda Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 1000 işlemcisinin kullanılacağı düşünülüyor. Kirin 990'a göre yüzde 50 oranında daha yüksek performans sunacak olan Kirin 1000, Huawei'nin rakip amiral telefonlarına karşı en büyük kozu olacak.

Şarj tarafında da önemli iyileştirmeler yapan Huawei, Mate 40 ailesine 66W hızlı şarj desteği sağlayacak. Mate 30 serisinde 40W hızlı şarj desteği sunuluyordu.



Cihazın merak edilen bir diğer noktası ise tasarımı... Henüz Huawei Mate 40 serisinden herhangi bir modele ait tasarım görüntüleri ortaya çıkmış değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan sızan bir görüntüde Mate 30 ile Mate 40 serisinin benzerlik taşıdığı ve kavisli bir ekran yapısının Mate 40'ta tercih edildiği dikkat çekiyor.



