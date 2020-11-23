Huawei Mate 40 Pro Türkiye'de ön satışa sunuldu

Gorilla Glass 6 teknolojisi ile gelen Huawei Mate 40 Pro, IP68 sertifikası sahip. Bu sayede suya ve toza karşı daha dayanıklı. Örneğin 2 metre derinlikte suya yarım saate kadar dayanabiliyor.

212 gram ağırlığında olan telefon, 6.76 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 2772 x 1344 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 90 Hz ekran yenileme hızıyla dikkat çeken ürün, Flex OLED ekran kullanıyor ve 456 PPI değerinde piksel yoğunluğu sunuyor. Ürün, aynı zamanda HDR10+ desteğine de sahip.

5 nm fabrikasyon süreçli Kirin 9000 işlemcisinden gücünü alan telefon, 5G teknolojisini destekliyor. Çin dışındaki ülkelerde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile satışa sunulması planlanan telefonun Çin'de satılacak modelinde 12 GB RAM yer alıyor.



8K çözünürlüklü video çekebilen Mate 40 Pro, kamera tarafında iddialı bir telefon. 7x optik yakınlaştırma yapabilen telefon, ön yüzünde çözünürlüğü 13 Megapiksel f/2.4 olan bir kamera kullanıyor. LEICA yapımı 50 Megapiksel f/1.9 ana kameraya sahip olan Mate 40 Pro, ayrıca 20 Megapiksel f/1.8 ultra geniş açılı kamera ve 5x periskop yakınlaştırma ve OIS destekli 12 Megapiksel f/3.4 telefoto kameraya sahip.

4400 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Mate 40 Pro, 66W hızlı şarj desteğine sahip ve aynı zamanda 50W kablosuz şarj da olabiliyor. Bu sayede 1 saatte yüzde 100 şarj olabilen telefon, 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisine ek olarak ekran altı parmak izi okuyucusu da kullanıyor.

Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu EMUI 11 arayüzü ile gelen Mate 40 Pro, siyah, gümüş, yeşil, sarı ve beyaz olmak üzere 5 farklı renk seçeneğine sahip.



Huawei Online Mağaza’da vitrine taşınan cihazın fiyatı ise 13999 TL olarak belirlendi.