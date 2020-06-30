Huawei Mate 40 ne zaman gelecek? Özellikleri nasıl olacak?

Huawei, Mate 30 serisi telefonlarının ardından P40 serisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise sıra Mate 40 ailesinde. Cihazla ilgili gelen çarpıcı bilgi ise diğer amiral telefonların aksine ekran yenileme hızının 120 Hz olmayacak olması. Şirket, 90 Hz'de karar kılarken, Mate 30 serisinde olduğu gibi Google servislerini bu telefonlarında da kullanamayacak.

2460x1200 piksel ekran çözünürlüğü sunması beklenen telefonda Huawei'nin kendi geliştirdiği Kirin 1000 işlemcisinin kullanılacağı düşünülüyor. Kirin 990'a göre yüzde 50 oranında daha yüksek performans sunacak olan Kirin 1000, Huawei'nin rakip amiral telefonlarına karşı en büyük kozu olacak.

Huawei Mate 40 ailesinin 2020 yılının son aylarında tanıtılması bekleniyor. Geçen yıl olduğu gibi Eylül ayında Mate 40 serisiyle tanışabiliriz.



