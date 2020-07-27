Huawei Maimang 9 tanıtıldı! İşte özellikleri

Huawei, 5G teknolojisine sahip yeni akıllı telefonu Huawei Maimang 9'u ortaya çıkardı. 6.8 inç'lik büyük bir ekrana sahip olan telefonun ekran çözünürlüğü ise 1080x2400 piksel.

LCD ekran kullanan ürün, nokta çentik tasarım kullanıyor ve ekran/gövde oranı yüzde 90.3 seviyesinde bulunuyor. MeditaTek'in Dimensity 800 işlemcisinden gücünü alan Huawei Maimang 9, iki farklı RAM seçeneğine sahip: 6 GB / 8 GB. 128 GB depolama hafızasıyla gelen üründe 4300 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Cihaz, aynı zamanda 22.5W hızlı şarj desteğine de sahip.

Android 10 işletim sistemi altında çalışan EMUI 10.1 arayüzünü kullanan telefonun arka yüzünde 64 MP çözünürlüğünde görüntü alan bir ana kamera bulunuyor. Bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Süper Gece modu sayesinde karanlıkta başarılı fotoğraflar çeken Huawei Maimang 9'un fiyatlarına gelince.

Huawei Maimang 9'un 6 GB RAM'li modeli 314 dolar, 8 GB RAM'li modeli ise 343 dolardan alıcısına ulaşacak.



