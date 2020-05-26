Huawei ile Dailymotion'dan önemli iş birliği

ABD ile Çin arasındaki ticari sorunlar nedeniyle Google servislerinin kısıtlandığı Huawei, Google Play Store ve Google servislerin yerini kendi mobil servisleri ve AppGallery uygulama mağazasına bırakırken, AppGallery'nin uygulama yelpazesi de günbegün genişliyor.

Reuters'ın haberine göre Google'ın ana hizmetlerinden biri olan YouTube'a Huawei cihazlardan erişmek mümkün olsa da, AppGallery üzerinden YouTube uygulamasını indirmek söz konusu değil. Huawei ise YouTube'un en büyük rakiplerinden biri olan Dailymotion ile iş birliğine giderek önemli bir adım attı. Huawei, bu adımla birlikte Fransa başta olmak üzere Avrupa genelinde video içerik konusunda etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor.



Anlaşmanın detayları bilinmezken, Dailymotion'un uygulamasının Huawei cihazların ana uygulamalarından biri olacağı düşünülüyor. Huawei Video içine dahil edilmesi planlanan Dailymotion, böylece Huawei'nin Google karşısında yeni kozu olacak.



Dünyanın en büyük içerik sağlayıcılarından biri olan Dailymotion, 2005 yılının Mart ayında, Benjamin Bejbaum ve Olivier Poitrey tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te kurulan bir video platformu. Şirketin sahibi ise Vivendi ismindeki medya kuruluşu.



