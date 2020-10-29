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Teknoloji
Haber Giriş: 29.10.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Huawei için ABD'den işlemci vizesi çıktı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Huawei için ABD'den işlemci vizesi çıktı
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Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Huawei, ABD'den işlemcileri için vize aldı. ABD, yonga üreticilerinin Huawei'ye çip satışına onay verdi. Peki şimdi ne olacak?

Financial Times'ta yayınlanan son rapora göre ABD, sürpriz bir kararla Huawei'ye bileşen tedarik edilmesine onay vermiş durumda. Ancak ABD'nin bu konuda bir şartı da var: 5G için bu bileşenler asla kullanılmayacak. Diğer bir deyişle 5G konusunda oldukça iddialı bir isim olan ve teknolojinin öncüsü konumuna gelen Huawei'nin yine 5G üzerinden şartlı onay aldığı dikkat çekiyor.

Huawei, bu şartı kabul ettiği durumda ise bileşenler konusundaki sıkıntı çözülmüş olacak ve önemli bir adım atılacak.

Bu gelişme, geçen yıldan bu yana ABD'de yasaklı olan Huawei için oldukça önemli ve yeni gelişmelere de kapı aralayacak gibi görünüyor.

ABD her ne kadar 5G teknolojileri konusunda Huawei için kısıtlamaları sürderecek olsa da, yonga bileşenlerine lisans veriyor olması oldukça önemli bir gelişme.

ABD YASAKLARI TAMAMEN BİTECEK Mİ?

ABD'nin bu sürpriz adımının ardından akıllara gelen soru ise şu: Huawei'ye uygulanan yasaklar ABD'de kaldırılabilir mi? Huawei bu konuda eskiye dönebilir mi? Bu konuda elbette net bir şey söylemek söz konusu değil; ancak bugünkü gelişme taşların yerinden oynamaya başladığını gözler önüne seriyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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