Huawei HiLink nedir? Cihazları birbirine nasıl bağlıyor?

Huawei HiLink nedir? IoT cihazlarının standartlaştırılmış dili olan HiLink, farklı marka ve üreticilerin IoT cihazları arasındaki engelleri ortadan kaldırarak cihazların bağlanabileceği ve etkileşim kurabileceği birleşik bir platform sağlıyor.

Bu yıl beş temel alanda Huawei HiLink'e güncellemeler yapılacak: bağlantı, etkileşim, operasyon, çözüm sağlayıcı ve kimlik doğrulama. Amaç, tüm senaryo donanım ekosistemini etkinleştirmek için milyarlarca IoT cihazın daha kolay bağlanmasını, daha kolay yönetilmesini ve kontrol edilmesini, sonuç olarak sorunsuz bir şekilde etkileşime girmesini sağlamak. Şu anda, Smart Life Uygulamasının kümülatif 400 milyon indirilmesiyle, 50 milyon aktif kullanıcı her gün 1 milyardan fazla tüm senaryo cihaz etkileşim isteğine katkıda bulunuyor.

Otomobil aynı zamanda IoT endüstrisinin temel ilkelerinden biri. HiCar platformu bu kapsamda geliştirilen bir çözüm. HiCar şu anda 150'den fazla araba modeli ile iş birliği yapıyor.

Şirket, IoT donanım ekosisteminin büyümesini amaçlıyor. HiLink platformuna erişimi olan daha fazla cihaz sağlayarak, IoT geliştirmeyi daha kolay ve verimli hale getirmeye çalışıyor.



