Huawei giyilebilir cihaz pazarında zirveye çıktı

Huawei, 2019 yılında gelirinin yüzde 15,3'ünü (131,7 milyar CNY'yi) Ar-Ge'ye ayırdı ve son 10 yılda 600 milyar CNY'nin üzerinde yatırım yaptı. İnovasyon odaklı şirket, aynı zamanda 96.000'den fazla çalışanı, 14 araştırma merkezi ve Ar-Ge'ye odaklanmış dünya çapında 36 ortak inovasyon merkezine sahip.

Yakın zamana kadar, giyilebilir cihazlar teknik cihazlar olarak kabul edildi, bugün günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Elektronik harcamaların artması ve fiziksel aktivitelerin tek başına yapılmaya başlanmasıyla birlikte, pazar verileri pandemi zamanında sektörde güçlü bir büyüme olduğunu gösteriyor. Yeniliğe ve altyapıya yaptığı yatırımların artmasıyla şirket, dikkat çeken bu trendle paralellik gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl, giyilebilir ürünlerin satışları açısından olağanüstü başarılı oldu ve Huawei giderek daha fazla tüketicinin ilgisi kazandı. En son IDC’nin Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker raporuna göre, şu anda küresel olarak 3. sırada yer alan HUAWEI, dinamik olarak en çok gelişen pazar oyuncusu durumuna geldi. Şirket, müşterilere 43,5 milyon giyilebilir cihaz kazandırarak satış büyümesine yüzde 50,7 artışla sektöre liderlik etti.

Şirketin çabaları, 2020'nin 4. çeyreğindeki en son pazar payı verilerine de yansıtılıyor. Türkiye’nin de dahil olduğu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav ülkeleri bölgesinde HUAWEI, fitness bantları ve akıllı saatler ürün gamlarında yüzde 22 pazar payı oluşturdu ve 1 numaraya yerleşti.

Giyilebilir yeniliğe doğru

Tüm akıllı giyilebilir ürünlerin güvenilirliğini test etmek için bir deneysel alan ve 20'den fazla profesyonel Ar-Ge türü donanımı içeren profesyonel bir spor sağlığı analizi bölümlerini içeren iki bölgenin birleşiminden oluşan Huawei'nin yeni Sağlık Laboratuvarı, yeni fikirlerin ve pazar lideri giyilebilir ürünlerin yuvası olacak.

Donanım güvenilirliği testi alanları, şirketin akıllı giyilebilir ürünlerinin 25 tür dayanıklılık testiyle değerlendirildiği özel bir laboratuvar. Yalnızca bu zorlu test programından sağ kalan ürünler piyasaya sürülecek ve tüketicilere teslim edilecek.