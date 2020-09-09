Huawei Geliştirici Konferansı başlıyor

Huawei'nin uzun süredir beklenen etkinliği Huawei Geliştirici Konferansı için geri sayım sürüyor. Yarın, online olarak gerçekleştirilecek konferansta özel teknoloji oturumlarının yanı sıra şirket yöneticileri de sunumları ile Huawei’nin yeni ürün ve servislerini tanıtacaklar.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Geliştirici Konferansı, EMUI ve HarmonyOS'un yeni sürümlerine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda EMUI 11 ve HarmonyOS 2.0'la tanışma üzere olduğumuz söylenebilir.



Bunun yanı sıra Huawei'nin mobil servis altyapısı olan HMS Core'un son sürümü HMS Core 5.0 için de yeni kitler, yine Geliştirici Konferansı kapsamında duyurulacak.



