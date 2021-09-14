Huawei Gelecek İçin Tohumlar Programı başladı

Huawei'in “Gelecek için Tohumlar 2021” projesinin Türkiye ayağı bu yıl da pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl ağırlıklı olarak elektronik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinden, toplam 586 üniversite öğrencisinin başvurduğu programa; not ortalamaları, tamamladığı projelere ve İngilizce seviyelerine göre, 50 öğrenci seçildi. Huawei Türkiye, bu sene ilk kez 20 lise öğrencisini de misafir katılımcı olarak programa dahil edecek.

Programın açılış töreninde; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın öğrenciler için hazırladığı konuşma yayınlanırken, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li çevrimiçi canlı olarak katılımcı öğrencilere hitap etti.

Bakan Yardımcısı Dr. Sayan: Katılımcı gençlerimiz elçi görevi üstleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, törende yayınlanan video kaydında; “Huawei'in dünya genelinde yürüttüğü, Geleceğe Tohumlar programı, bilişim alanında yeteneklerin geliştirilmesi açısından çok değerli bulduğum bir program. Bu güne dek 130 ülkeden toplamda 8.774 öğrenciye ulaşmış olan bu program, büyük bir başarı ile büyüyerek devam ediyor. Ülkemizin yetenekli gençlerinin projede yer alması bizleri mutlu ediyor. Türkiye’nin ilk kez 2015’te dahil olduğu programa, her yıl 10 öğrencimiz katılım sağlayarak Çin’de 2 hafta süren eğitimler alıyorlar. Bu eğitimler sırasında Huawei’in araştırma ve geliştirme bölümlerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirerek teknolojiyi deneyimliyorlar. Ayrıca katılımcılar, Çin kültürünü tanıma fırsatı da buluyor. Bu program, kültürlerin kaynaşması açısından da önemli. Katılımcılar, ülkeleri için adeta elçi görevini üstleniyorlar” dedi.



Büyükelçi Önen: Gelecek İçin Tohumlar projesinin büyüdüğünü görmek mutluluk verici

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen törende yaptığı konuşmada: “Türkiye - Çin ilişkileri her alanda günden güne gelişiyor. Bu ilişkileri kapsamlı bir stratejik ortaklık seviyesinde sürdürüyoruz. Çinli şirketlerin de son dönemde Türkiye’ye önemli bir ilgisi var. Bu noktada ülkemiz ekonomisine yatırımlarıyla önemli katkılar sağlayan Huawei’ye de teşekkür ediyorum. Alanındaki en iyi şirketlerden biri olan Huawei, dünyadaki ikinci büyük Ar-Ge merkezi ile birlikte ülkemizdeki faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Huawei’in “Gelecek İçin Tohumlar” projesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sanayi ötesi bu çağda bu projenin her geçen gün büyüdüğünü görmek mutluluk verici. Projede emeği geçen herkese, katılım gösteren gençlerimize, Türkiye-Çin ilişkilerine katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükelçi Shaobin: Bu program Türkiye-Çin ilişkileri açısından son derece önemli

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bilgi teknolojilerinde yaşanan reformlar günden güne artıyor. Yeni nesil dijital ekonomi büyük bir hızla gelişiyor. Özellikle pandemi döneminde dijital ekonomi çok daha önemli bir hale geldi. Huawei de Türkiye’deki altyapı çalışmaları ile bu dijital ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Huawei’in bir diğer önemli katkısı da bu sektördeki yetişmiş insan gücünün yetiştirilmesi konusunda. Şirketin “Gelecek İçin Tohumlar” projesi, Çin ve Türkiye arasındaki kültürel iletişim ve etkileşim açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Gençlerimiz bugün öğrenci ancak geleceğin bilim insanları olacaklar. Gelecek İçin Tohumlar programına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

Başkan Karagözoğlu: Gelecek İçin Tohumlar örnek bir proje

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise konuşmasında; “İnsanımızın hayatını her yönden kolaylaştıran teknoloji, zaman içerisinde toplumsal değişimleri ve dönüşümleri de beraberinde getiriyor. Gün geçtikçe bireylerin ve kurumların dijital dünyada yeni uygulamalara ve hizmetlere olan talepleri artıyor. Giderek kişiye özel ve katma değeri yüksek yeni uygulamalar geliştiriliyor. Bağlantılı cihaz sayısındaki artış ile beraber, büyük veri, yapay zekâ, bulut bilişim gibi kavramlar üzerinde en çok konuştuğumuz kavramlar haline geldi. Bu kavramları iyi anlayabilen ve teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen ülkelerin her alanda öne geçeceği aşikârdır. Bu noktada yetkin insan kaynağı önemli bir rol oynuyor. Huawei’in gençlerimizin yeteneklerini daha da geliştirmek, teknolojiyi deneyimlemek ve kültürler arası köprü kurmak adına 2008’den itibaren yürüttüğü “Gelecek İçin Tohumlar” örnek bir proje niteliğinde. Ülkemiz gençleri de 2015’ten itibaren projenin içindeler. Bu yılki etkinlikte de ülkemizin çeşitli şehirlerinden lise ve üniversite öğrencilerimiz çevrimiçi olarak “Gelecek İçin Tohumlar” ekinliğine katılım sağlayacaklar. Bu projeye katkı sağlayan herkesi gönülden kutluyorum" sözlerine yer verdi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li: Mobil bağlantı ve bilişim teknolojileri dünyayı derinden değiştiriyor

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, katılımcılara teknolojinin dünyayı değiştirmedeki etkilerini şu şekilde ifade etti: “Son 30 yılda bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişerek insanların hayatlarını ve işlerini çok daha kolay hale getirdi. Geçen yıldan bu yana, COVID-19 salgını bir kez daha bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu güçlü bir şekilde kanıtladı. Gelecekte teknolojiye dayalı dijital ekonomi, her ülkede ekonominin büyümesi için temel itici güç olacaktır. Bağlantı teknolojileri olarak 5G ve IoT, bilgi işlem teknolojileri olarak bulut ve yapay zeka, dünyayı büyük bir kapsamda, derinden değiştirecek.”

Öğrencilere başarı dileyen Li, ‘Gelecek için Tohumlar’ programının, öğrencilerin bireysel hedeflerine, Türkiye ve dünya için ideallerine bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı olacağına inandığını söyledi. İlk olarak 2008'de Tayland’da başlayan Gelecek için Tohumlar Programı bugün 130 ülkeyi kapsıyor. Programdan şimdiye dek 8.774 öğrenci faydalandı. Türkiye’deki üniversitelerden başarılı öğrenciler de 2015 yılından bu yana programa katılıyor. Geçen yıl 40 öğrencinin tamamladığı programın kontenjanı bu yıl 50 öğrenciye çıkarıldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde 20 lise öğrencisi de misafir olarak projeye dahil edildi. Programı tamamlayan öğrenciler dünya çapında geçerli bir Huawei Sertifikası almaya hak kazanacak.